İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Bedri Meriç: "Azərbaycan Basketbol Liqasının 2026/2027 mövsümü daha həyəcanlı keçəcək"

    Komanda
    • 30 sentyabr, 2026
    • 18:35
    Bedri Meriç: Azərbaycan Basketbol Liqasının 2026/2027 mövsümü daha həyəcanlı keçəcək

    Azərbaycan Basketbol Liqasının 2026/2027 mövsümü daha həyəcanlı keçəcək.

    Bunu "Report"a açıqlamasında Azərbaycanın basketbol üzrə aşağı yaş qrupları üzrə oğlanlardan ibarət milli komandalarının koordinatoru və baş məşqçisi Bedri Meriç deyib.

    Mütəxəssis bu gün start götürəcək Azərbaycan Basketbol Liqasının yeni mövsümünü dəyərləndirib:

    "4 komandamız avrokuboklarda mübarizə aparacaq. Həmin klubların Avropadakı çıxışları ölkə çempionatlarındakı matçlarına da müsbət mənada təsir edəcək. "Sabah" kollektivini xüsusi qeyd etmək istərdim. Həm büdcəsi, həm də heyəti ilə yeni mövsümün favoriti kimi görünür. Lakin düşünürəm ki, "Sabah"ın əsas hədəfi təkcə Azərbaycan Basketbol Liqasının qalibi olmaq deyil, həm də avrokubokda mümkün qədər çox irəliləməkdir. Çünki bu heyət və büdcə dediyimiz uğuru qazanmağa imkan verir".

    B.Meriç "LANDAU Lions"un da uğurlu çıxış edə biləcəyini vurğulayıb:

    "Bu mövsüm onların "Sabah"a çətinlik yaşadacağını düşünmək olar. "Neftçi" və "Ordu" kollektivləri də üst pillələrdə yer almaq üçün çalışacaqlar. "Naxçıvan"ın isə cari mövsümdə sürpriz edə biləcəyini düşünürəm. Çünki yığmanın kapitanı Amil Həmzəyevin bu komandada yer alması kollektivin gücünə güc qata bilər. "Sumqayıt" kollektivi daha əvvəllər çempionatda çalışmış baş məşqçi Uğur Özdemirle anlaşıb. Onların da yaxşı mübarizə aparacağını düşünürəm".

    Türkiyəli mütəxəssis gənc və yerli oyunçuların ölkə çempionatlarında meydana çıxmasının vacibliyini vurğulayıb:

    "Bizim üçün önəmli nüanslardan biri odur ki, komandaların heyətində yer alan gənc, yerli oyunçular milliyə cəlb olunmaq səviyyəsində özlərini göstərə bilsinlər. Potensialı yüksək olan gənclərin ölkə çempionatının oyunlarında meydana çıxmaları bizim üçün vacib məqamlardandır".

    Qeyd edək ki, Azərbaycan Basketbol Liqasının 2026/2027 mövsümünə bu gün, saat 19:30-da "Sabah" - "LANDAU Lions" matçı ilə start veriləcək.

    Bedri Meriç Azərbaycan Basketbol Liqası Sabah BK Landau Lions BK
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    05:38

    Raytheon Pentaqondan SM-6 raketlərinin tədarükünə dair 24,4 milyard dollarlıq müqavilə alıb

    Digər ölkələr
    05:13

    Tramp: İranla münaqişə Konqresə aralıq seçkilərindən əvvəl başa çata bilər

    Digər ölkələr
    04:50

    "The Times": Avropa ABŞ-nin dizel ehtiyatları ilə bağlı tələblərinə cavab barədə razılığa gələ bilməyib

    Digər ölkələr
    04:17

    "Bild": Almaniya Hamburq limanını NATO hərbi texnikasının daşınması üçün modernləşdirir

    Digər ölkələr
    03:36

    Malayziyada "Formula-1" üzrə təxirə salınmış Bəhreyn Qran-prisi başlayır

    Formula 1
    03:02

    Tramp: İranın nüvə silahı əldə etməsinə bir neçə həftə qalmışdı

    Digər ölkələr
    02:48

    Tramp Avropaya dizel yanacağı ilə bağlı müraciət edə bilər

    Digər ölkələr
    02:06

    Bessent Avropanı ehtiyatlardan neft tədarükünü sürətləndirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    01:45

    Almaniyada İŞİD-çi saxlanılıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti