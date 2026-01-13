"Neftçi" Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksəlib
Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümə start verilib.
"Report"un məlumatına görə, ilk olaraq 1/8 final mərhələsində "Neftçi" və "Lənkəran" kollektivləri qarşılaşıblar.
Bakı İdman Sarayında baş tutan matçda 86:54 hesablı qələbə qazanan paytaxt təmsilçisi 1/4 finala yüksəlib.
"Neftçi"nin növbəti raunddakı rəqibi "Gəncə" komandası olacaq. Bu mərhələnin oyunları fevralın 18-22-si aralığında gerçəkləşəcək.
