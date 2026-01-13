İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi İranda etirazlar

    "Neftçi" Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksəlib

    Komanda
    • 13 yanvar, 2026
    • 18:27
    Neftçi Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda 1/4 finala yüksəlib

    Basketbol üzrə Azərbaycan Kubokunda mövsümə start verilib.

    "Report"un məlumatına görə, ilk olaraq 1/8 final mərhələsində "Neftçi" və "Lənkəran" kollektivləri qarşılaşıblar.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan matçda 86:54 hesablı qələbə qazanan paytaxt təmsilçisi 1/4 finala yüksəlib.

    "Neftçi"nin növbəti raunddakı rəqibi "Gəncə" komandası olacaq. Bu mərhələnin oyunları fevralın 18-22-si aralığında gerçəkləşəcək.

    Azərbaycan Kuboku basketbol "Neftçi" klubu Bakı İdman Sarayı

    Son xəbərlər

    19:04

    KİV: ABŞ Yaxın Şərqdə bazalarını hazır vəziyyətə gətirib

    Digər ölkələr
    19:02

    Tramp iranlıları etirazları davam etdirməyə çağırıb

    Digər ölkələr
    19:00
    Foto

    İlham Əliyev Ağdərə rayonunda Xüsusi Əməliyyat Mərkəzinin təməlini qoyub

    Hərbi
    18:59

    "Azneft"in istehsalat sahələrində təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib

    Energetika
    18:59

    ABŞ "Müsəlman qardaşları"nın üç bölməsini terrorçu təşkilat kimi tanıyıb

    Digər ölkələr
    18:55

    "İçərişəhər": İdarəetmə və maliyyə üzrə genişmiqyaslı islahatlar aparırıq

    Maliyyə
    18:54

    Britaniya kütləvi etirazlar fonunda İran səfirini çağırıb

    Digər ölkələr
    18:40

    Ərinin qətlini sifariş etməkdə təqsirləndirilən qadına və digərlərinə hökm oxunub

    Hadisə
    18:40

    ATƏT-in Rusiyanın Ukraynaya zərbələri səbəbindən təcili iclası keçiriləcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti