Azərbaycanın həndbol millisinin İslamiadadakı oyunlarının vaxtı müəyyənləşib
Komanda
- 12 noyabr, 2025
- 10:44
Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının vaxtı müəyyənləşib.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.
B qrupunda yer alan kollektiv ilk oyununu noyabrın 13-də Qətər yığmasına qarşı keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.
Milli noyabrın 15-də Özbəkistanla üz-üzə gələcək. Bu görüş eyni vaxtda start götürəcək.
Son qarşılaşma isə noyabrın 17-də, saat 15:00-da Qazaxıstan millisi ilə oynanılacaq. Bütün matçlar "Green Hall" Olimpiya Kompleksində baş tutacaq.
Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.
Son xəbərlər
11:41
Naxçıvanda Mədəniyyət Nazirliyinin yeni strukturu təsdiqlənibDaxili siyasət
11:34
"Birbank"dan onlayn nağd kredit alan hər 100-cü müştəriyə 100 bonus hədiyyəMaliyyə
11:33
Braziliya millisinin sabiq yarımmüdafiəçisi xəstəxanaya yerləşdirilibFutbol
11:32
Himalay Məmişov: "Qeyri-neft-qaz gəlirlərində artım neft-qaz gəlirlərində artımı üstələyib"Maliyyə
11:32
Ermənistanda 8-dən çox din xadimi istintaqa çağırılıbRegion
11:30
Adil Kərimli Ağdamda vətəndaşları qəbul edəcəkDaxili siyasət
11:30
Ukraynanın ədliyyə naziri vəzifəsindən azad edilibRegion
11:28
ADB: "Cənubi Qafqazda KOB-ların payının azalması fonunda iri şirkətlərin kreditləşdirilmə payı artır"Biznes
11:27