    Azərbaycanın həndbol millisinin İslamiadadakı oyunlarının vaxtı müəyyənləşib

    Komanda
    • 12 noyabr, 2025
    • 10:44
    Azərbaycanın həndbol millisinin İslamiadadakı oyunlarının vaxtı müəyyənləşib

    Azərbaycanın qadınlardan ibarət həndbol millisinin Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarındakı matçlarının vaxtı müəyyənləşib.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Həndbol Federasiyasından məlumat verilib.

    B qrupunda yer alan kollektiv ilk oyununu noyabrın 13-də Qətər yığmasına qarşı keçirəcək. Qarşılaşma Bakı vaxtı ilə saat 17:00-da başlayacaq.

    Milli noyabrın 15-də Özbəkistanla üz-üzə gələcək. Bu görüş eyni vaxtda start götürəcək.

    Son qarşılaşma isə noyabrın 17-də, saat 15:00-da Qazaxıstan millisi ilə oynanılacaq. Bütün matçlar "Green Hall" Olimpiya Kompleksində baş tutacaq.

    Qeyd edək ki, İslamiada noyabrın 21-də başa çatacaq.

    VI İslam Həmrəyliyi Oyunları həndbol Azərbaycanın həndbol millisi Oyunların vaxtı

