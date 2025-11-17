Azərbaycanın həndbol millisi VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında növbəti oyununu keçirib
- 17 noyabr, 2025
- 16:27
Azərbaycanın qadın həndbolçulardan ibarət millisi Səudiyyə Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda təşkil olunan VI İslam Həmrəyliyi Oyunlarında növbəti matçını keçirib.
"Report"un məlumatına görə, yığma bu dəfə Qazaxıstan ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma rəqibin qələbəsi ilə bitib - 34:31.
Qeyd edək ki, Azərbaycan millisi daha əvvəl Özbəkistana uduzub - 26:28. Komandanın Qətərlə matçı rəqib turnirə gəlmədiyi üçün baş tutmayıb.
