İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub

    Komanda
    • 03 noyabr, 2025
    • 16:29
    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub

    Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub.

    Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) məlumat verilib.

    "Gənclər" və "Murov Az Terminal" komandaları arasında keçiriləcək oyun noyabrın 6-da, saat 16:30-da start götürəcək.

    Qarşılaşma AVF-nin idman zalında baş tutacaq.

    Voleybol Azərbaycan Yüksək Liqası I tur təxirə salınmış oyun

    Son xəbərlər

    16:39

    "Real"ın futbolçusunda xroniki zədə aşkarlanıb

    Futbol
    16:36

    Müdafiə naziri: Ermənistan hərbi-texniki razılaşmalara yenidən baxacaq

    Region
    16:35

    Rafael Ağayev eşitmə məhdudiyyətli karateçilərlə görüşüb

    Fərdi
    16:29

    Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub

    Komanda
    16:26

    Azərbaycan XİN Panamanı təbrik edib

    Xarici siyasət
    16:21

    Ermənistan Aİ-nin viza rejiminin liberallaşdırılması üzrə Fəaliyyət Planını alacaq

    Region
    16:21
    Foto

    Naxçıvanda iki nasos stansiyası yenidən qurulur

    İnfrastruktur
    16:18

    "İlqar Mustafayev dedi ki, işləmək istəyirsənsə, tenderə qoşul" - BULVARDAKI MƏNİMSƏMƏYLƏ BAĞLI MƏHKƏMƏ

    Hadisə
    16:17
    Foto

    Polad canlananda: "Baku Steel Art 2025" sərgisi Bakıda açılıb

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti