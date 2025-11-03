Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub
Komanda
- 03 noyabr, 2025
- 16:29
Qadın voleybolçular arasında Azərbaycan Yüksək Liqasında I turdan təxirə salınmış oyunun tarixi bəlli olub.
Bu barədə "Report"a Azərbaycan Voleybol Federasiyasından (AVF) məlumat verilib.
"Gənclər" və "Murov Az Terminal" komandaları arasında keçiriləcək oyun noyabrın 6-da, saat 16:30-da start götürəcək.
Qarşılaşma AVF-nin idman zalında baş tutacaq.
