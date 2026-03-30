Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda "Neftçi" qələbə qazanıb
- 30 mart, 2026
- 21:36
Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun daha bir oyunu keçirilib.
"Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gəlib.
Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma "ağ-qaralar"ın 93:83 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, tura martın 31-də yekun vurulacaq.
