    Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda "Neftçi" qələbə qazanıb

    Komanda
    • 30 mart, 2026
    • 21:36
    Azərbaycan Basketbol Liqasının XX turunda Neftçi qələbə qazanıb

    Azərbaycan Basketbol Liqasında XX turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün yeganə matçında "Neftçi" NTD ilə üz-üzə gəlib.

    Bakı İdman Sarayında baş tutan qarşılaşma "ağ-qaralar"ın 93:83 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, tura martın 31-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Basketbol Liqası Bakı İdman Sarayı NTD BK Neftçi BK

