    Azərbaycan Basketbol Federasiyasının məşqçilər üçün seminarı başa çatıb

    Komanda
    20 oktyabr, 2025
    13:23
    Azərbaycan Basketbol Federasiyasının məşqçilər üçün seminarı başa çatıb

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF) tərəfindən təşkil olunan iki günlük seminar başa çatıb.

    "Report" ABF-nin mətbuat xidmətinə istinadən xəbər verir ki, imtahanlarda ümumilikdə 80 məşqçi iştirak edib.

    Tədbir məşqçilik kateqoriyalarının verilməsi məqsədilə keçirilib. İmtahan nəticələrinin yoxlanılması prosesi hazırda davam edir.

    Uğurlu nəticə göstərən iştirakçılara uyğun məşqçilik kateqoriyası yaxın günlərdə təqdim olunacaq.

    Azərbaycan Basketbol Federasiyası seminar məşqçilik kateqoriyası

