Haqqımızda

Almaniya millisinin baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

Almaniya millisinin baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib Basketbol üzrə Almaniya millisinin baş məşqçisi Aleks Mumbru Avropa çempionatı öncəsi kəskin infeksiya diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.
Komanda
26 avqust 2025 15:42
Almaniya millisinin baş məşqçisi xəstəxanaya yerləşdirilib

Basketbol üzrə Almaniya millisinin baş məşqçisi Aleks Mumbru Avropa çempionatı öncəsi kəskin infeksiya diaqnozu ilə xəstəxanaya yerləşdirilib.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə milli federasiyanın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Mumbru avqustun 25-də xəstəxanaya yerləşdirilib və nə vaxt tam sağalacağı məlum deyil. Yığma müvəqqəti olaraq köməkçi məşqçi Alan İbraqimaqiçə tapşırılıb.

Qeyd edək ki, Almaniya seçməsi Avropa çempionatında ilk oyununu avqustun 27-də Monteneqroya qarşı keçirəcək. Turnir Kipr, Finlandiya, Polşa və Latviyada keçiriləcək və sentyabrın 14-də başa çatacaq.

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi