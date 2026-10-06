Stiv Loris Gi-Dibi: "Azərbaycan ortamüddətli perspektivdə dinamik iqtisadi artım üçün baza yaradır"
- 06 oktyabr, 2026
- 13:20
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Dünya neft bazarındakı əlverişli vəziyyət Azərbaycan üçün əks-tsikllik iqtisadi siyasətin həyata keçirilməsi məqsədilə dövlət ehtiyatlarının formalaşdırılması imkanları açır, lakin bununla yanaşı, ölkə iqtisadiyyatın qeyri-neft seqmentinin gücləndirilməsi və özəl kapitalın cəlb edilməsi üçün struktur islahatlarının həyata keçirilməsini sürətləndirməlidir.
"Report" xəbər verir ki, bunu Dünya Bankının Azərbaycan üzrə baş iqtisadçısı Stiv Loris Gi-Dibi (Steve Loris Gui-Diby) Bakıda keçirilən "Fitch on Azerbaijan 2026" çərçivəsində bildirib.
"Bizim baxış bucağımızdan, iqtisadi yanaşmanın dəyişməsi olduqca müsbət bir addımdır. Yüksək neft kotirovkaları hökumətə tənəzzül dövrlərində iqtisadiyyatı dəstəkləmək üçün ehtiyatlar toplamaq imkanı verir. Bununla eyni vaxtda qeyri-neft sektorunun inkişafı üzrə işlərin gücləndirilməsinə ehtiyac artır", - ekspert vurğulayıb.
Dünya Bankı nümayəndəsinin sözlərinə görə, fiskal siyasət artıq iqtisadi artımın stimullaşdırılmasının yeganə mənbəyi olaraq qalmamalıdır. Dövlət kapital qoyuluşlarının azalması şəraitində iqtisadiyyatda aparıcı rolu özəl sektor öz üzərinə götürməlidir.
S.Gi-Dibi biznesin aparılması üçün əlverişli şəraitin yaradılmasına, ticarət məhdudiyyətlərinin azaldılmasına, rəqabətqabiliyyətliliyin gücləndirilməsinə və real iqtisadiyyatda dövlət sektorunun roluna yenidən baxılmasına yönəlmiş əlavə islahatların həyata keçirilməsinin vacibliyini qeyd edib.
Dünya Bankının proqnozlarına görə, mövcud büdcə siyasəti qorunub saxlanılarsa, yaxın 1-2 ildə Azərbaycanda iqtisadi artım tempinin azalması mümkündür. Bununla belə, bu fasilə özəl sektora yeni şəraitə uyğunlaşmaq üçün vaxt verəcək və orta müddətli perspektivdə, yəni 2-4 ildə daha sabit və dinamik iqtisadi artım üçün zəmin yaradacaq.