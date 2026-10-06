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    Стив Лорис Ги-Диби: Азербайджан закладывает базу для динамичного экономического роста в среднесрочной перспективе

    Экономика
    • 06 октября, 2026
    • 11:28
    Стив Лорис Ги-Диби: Азербайджан закладывает базу для динамичного экономического роста в среднесрочной перспективе

    Благоприятная конъюнктура на мировом нефтяном рынке открывает перед Азербайджаном возможности для формирования государственных резервов в целях реализации контрциклической экономической политики, но при этом стране следует ускорить проведение структурных реформ для укрепления ненефтяного сегмента экономики и привлечения частного капитала.

    Как сообщает Report, об этом заявил cтарший экономист Всемирного банка по Азербайджану Стив Лорис Ги-Диби (Steve Loris Gui-Diby) в рамках проходящего в Баку "Fitch on Azerbaijan 2026".

    "С нашей точки зрения, изменение экономического подхода является весьма позитивным шагом. Высокие нефтяные котировки предоставляют правительству возможность аккумулировать резервы для поддержки экономики в периоды спадов. Одновременно с этим возрастает потребность в усилении работы по развитию ненефтяного сектора", - подчеркнул эксперт.

    Как отметил представитель ВБ, фискальная политика более не должна оставаться единственным источником стимулирования экономического роста. В условиях уменьшения объемов государственных капитальных вложений ведущую роль в экономике должен принять на себя частный сектор.

    С. Ги-Диби указал на важность осуществления дополнительных реформ, нацеленных на создание благоприятных условий для ведения бизнеса, сокращение торговых ограничений, усиление конкурентоспособности и пересмотр роли государственного сектора в реальной экономике.

    Согласно прогнозам Всемирного банка, при сохранении нынешнего бюджетного курса на горизонте одного-двух лет в Азербайджане возможно снижение темпов экономического роста. Тем не менее эта пауза даст частному сектору время для адаптации к новым условиям, что в среднесрочной перспективе (через 2-4 года) создаст фундамент для более стабильного и динамичного роста.

    Стив Лорис Ги-Диби Экономический рост Всемирный банк (ВБ)
    Stiv Loris Gi-Dibi: "Azərbaycan ortamüddətli perspektivdə dinamik iqtisadi artım üçün baza yaradır"
    Steve Loris Gui-Diby: Azerbaijan lays groundwork for dynamic medium-term growth
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