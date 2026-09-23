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    Zaur Mikayılovun vətəndaşlarla görüş tarixi dəyişdirilib

    İnfrastruktur
    • 23 sentyabr, 2026
    • 11:33
    Zaur Mikayılovun vətəndaşlarla görüş tarixi dəyişdirilib
    Zaur Mikayılov

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agnetliyinin (ADSEA) sədri Zaur Mikayılovun sentyabr ayında həyata keçiriləcək vətəndaş qəbulunun tarixi dəyişdirilib.

    "Report" ADSEA-ya istinadən xəbər verir ki, Z. Mikayılovun 25 sentyabr tarixində Samux rayonunda keçirilməsi nəzərdə tutulan vətəndaş qəbulunun tarixi sentyabrın 29-na dəyişdirilib.

    Qeyd edək ki, vətəndaş görüşü Samux rayonunda Samux rayonu və Gəncə şəhərinin sakinləri üçün nəzərdə tutulub.

    Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi (ADSEA) Zaur Mikayılov Vətəndaş qəbulu

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