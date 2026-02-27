İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    Vüsal Nəsirli Xırdalanda vətəndaşları qəbul edib

    İnfrastruktur
    • 27 fevral, 2026
    • 16:29
    Vüsal Nəsirli Xırdalanda vətəndaşları qəbul edib

    Bu gün Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin (AAYDA) İdarə Heyətinin sədri Vüsal Nəsirli Xırdalan şəhərində Abşeron və Zəngilan rayonlarının sakinlərini qəbul edib.

    Bu barədə "Report"a agentlikdən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, qəbul zamanı vətəndaşların müraciətləri əsasən avtomobil yollarının vəziyyəti, yolların əsaslı təmiri və yenidən qurulması, eləcə də işlə təminat məsələləri ilə bağlı olub.

    Qaldırılan məsələlərin operativ araşdırılması və həlli istiqamətində aidiyyəti üzrə tapşırıqlar verilib.

    Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Vüsal Nəsirli Xırdalan

