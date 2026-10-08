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    Paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    İnfrastruktur
    • 08 oktyabr, 2026
    • 08:12
    Paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb

    Bakının bəzi yollarında nəqliyyatın sıxlığı müşahidə olunur.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    4. Babək prospekti, mərkəz istiqamətində;

    5. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    6. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    7. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metro stansiyası istiqamətində;

    8. Alı Mustafayev küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    9. Əbdülvahab Salamzadə küçəsi, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    10. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metro stansiyasından mərkəz istiqamətində;

    11. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    12. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    13. Yusif Səfərov küçəsi, mərkəz istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Paytaxtın bir sıra yollarında nəqliyyatın sıxlığı yaranıb
    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Nəqliyyatın sıxlığı
    Foto
    На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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