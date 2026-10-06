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    Nəqliyyat vasitələrinin duracaq və qarajları haqqında əsasnamə dəyişib

    İnfrastruktur
    • 06 oktyabr, 2026
    • 09:57
    Nəqliyyat vasitələrinin duracaq və qarajları haqqında əsasnamə dəyişib

    Nazirlər Kabineti 6 aprel 1999-cu il tarixli qərarı ilə təsdiq edilmiş "Nəqliyyat vasitələrinin duracaqları və qarajları haqqında nümunəvi Əsasnamə"də dəyişiklik edib.

    "Report" xəbər verir ki, bununla bağlı Baş nazir Əli Əsədov yeni qərar imzalayıb.

    Qərara əsasən, Daxili İşlər Nazirliyi balansındakı mühafizə olunan duracaqlara nəqliyyat vasitəsinin gətirilməsi və orada saxlanılması üçün haqların məbləğini İqtisadiyyat Nazirliyinin və Maliyyə Nazirliyinin rəyi nəzərə alınmaqla təsdiq edir.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN)
    Кабмин Азербайджана изменил положение о стоянках и гаражах транспортных средств
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