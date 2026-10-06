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    Кабмин Азербайджана изменил положение о стоянках и гаражах транспортных средств

    Инфраструктура
    • 06 октября, 2026
    • 10:18
    Кабмин Азербайджана изменил положение о стоянках и гаражах транспортных средств

    Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Типовое Положение о стоянках и гаражах транспортных средств", утвержденное постановлением от 6 апреля 1999 года.

    Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

    Согласно документу, Министерство внутренних дел утверждает размеры платы за доставку и хранение транспортных средств на охраняемых стоянках, находящихся на его балансе, с учетом заключения министерств экономики и финансов.

    Али Асадов Кабинет министров Азербайджана
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