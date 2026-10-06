Кабмин Азербайджана изменил положение о стоянках и гаражах транспортных средств

Кабинет министров Азербайджана внес изменения в "Типовое Положение о стоянках и гаражах транспортных средств", утвержденное постановлением от 6 апреля 1999 года.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно документу, Министерство внутренних дел утверждает размеры платы за доставку и хранение транспортных средств на охраняемых стоянках, находящихся на его балансе, с учетом заключения министерств экономики и финансов.