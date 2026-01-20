"Bakı Metropoliteni": "İçərişəhər" yaxınlığında dönmə kamerası üçün kommunikasiya xətləri köçürülür
İnfrastruktur
- 20 yanvar, 2026
- 11:48
Bakı metrosunun "İçərişəhər" stansiyasının yaxınlığında planlaşdırılan dönmə kamerasının inşası üzrə mühüm mərhələ icra olunur.
Bunu "Report"a açıqlamasında "Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov bildirib.
Onun sözlərinə görə, hazırda ərazidə mövcud kommunikasiya xətlərinin köçürülməsi işləri aparılır: "Bu proses yaşayış binalarına, obyektlərə və mövcud infrastruktura zərər vurulmaması üçün xüsusi nəzarət altında həyata keçirilir".
B. Məmmədov qeyd edib ki, ərazidə əvvəlcədən geoloji kəşfiyyat işləri görülüb, aidiyyəti qurumların iştirakı ilə baxış keçirilib. İndiyədək hər hansı fövqəladə hal qeydə alınmayıb, QSC-nin mətbuat katibi əlavə edib.
Son xəbərlər
12:22
Ötən il Azərbaycanda avtomobil istehsalının həcmi açıqlanıbSənaye
12:21
Yevlaxda beşotaqlı ev yanıbHadisə
12:19
COP29 Azərbaycanın bərpa olunan enerji sahəsində uzunmüddətli strategiyası üçün əhəmiyyətli stimul olubXarici siyasət
12:11
Foto
Xankəndi, Xocalı və Ağdərədə bayraqlar yarıyadək endirilibDaxili siyasət
12:08
Dövlət Bağçalı: 20 Yanvar qətliamı Azərbaycanın istiqlal mübarizəsini əngəlləyə bilmədiRegion
12:07
"Beşiktaş"ın türkiyəli futbolçusu Portuqaliya klubuna keçirFutbol
12:07
Papua-Yeni Qvineyada 6,2 maqnitudalı zəlzələ olubDigər ölkələr
12:03
"Bakı Metropoliteni": NFC sistemindən düzgün istifadə edilmədikdə ləngimələr yarana bilərİnfrastruktur
12:00
Foto
Video