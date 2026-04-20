    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    İnfrastruktur
    • 20 aprel, 2026
    • 08:14
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) məlumat yayıb.

    Hal-hazırda yollardakı vəziyyət:

    1. Heydər Əliyev prospekti, əsas yol, mərkəz istiqamətində;

    2. Heydər Əliyev prospekti, köməkçi yol, mərkəz istiqamətində;

    3. 8 Noyabr prospekti, Süleyman Əhmədov küçəsi ilə kəsişmədən mərkəz istiqamətində;

    4. Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, Azadlıq prospekti ilə kəsişməyə qədər;

    5. 28 May küçəsi, Puşkin küçəsi ilə kəsişmədən Rəşid Behbudov küçəsi ilə kəsişməyə qədər;

    6. Bakı-Sumqayıt şosesi, "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində;

    7. 1-ci Göl kənarı yolu, Ziya Bünyadov prospekti istiqamətində;

    8. Tbilisi prospekti, "20 Yanvar" metrostansiyasından mərkəz istiqamətində;

    9. Ziya Bünyadov prospekti, Müzəffər Nərimanov küçəsi ilə kəsişmədən "20 Yanvar" metrostansiyası istiqamətində sıxlıq müşahidə olunur.

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb
    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

    Nəqliyyatı İntellektual İdarəetmə Mərkəzi (NİİM) Bakıda tıxac problemi
    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

