    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    20 апреля, 2026
    • 08:23
    В Баку на ряде дорог затруднено движение транспорта

    Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время затруднено движение транспорта:

    1. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

    2. Проспект Гейдара Алиева, вспомогательная дорога, в направлении центра;

    3. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

    4. Улица Узеира Гаджибейли, до пересечения с проспектом Азадлыг;

    5. Улица 28 Мая, от пересечения с улицей Пушкина до пересечения с улицей Рашида Бейбутова;

    6. Шоссе Баку - Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

    7. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

    8. Тбилисский проспект, от станции метро "20 Января" в направлении центра;

    9. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Музаффара Нариманова в направлении станции метро "20 Января".

    Bakının bir sıra yollarında tıxac yaranıb

