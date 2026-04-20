Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə qatar reysləri təyin edilib
İnfrastruktur
- 20 aprel, 2026
- 14:30
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) 10 may tarixində Bakı-Ağdam-Bakı marşrutu üzrə əlavə reyslər təyin edib.
Bu barədə "Report"a səhmdar cəmiyyətindən bildirilib.
Həmin gün qatarlar bu marşrutla hər iki istiqamətdə hərəkət edəcək.
Qatar Bakıdan Ağdama saat 07:10-da, Ağdamdan Bakıya isə saat 18:10-da yola düşəcək.
