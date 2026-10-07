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    Azərbaycanda ötən ay avtobuslardan istifadə edən sərnişinlərin sayı 16 %-dən çox artıb

    İnfrastruktur
    • 07 oktyabr, 2026
    • 15:00
    Azərbaycanda ötən ay avtobuslardan istifadə edən sərnişinlərin sayı 16 %-dən çox artıb

    Bu ilin sentyabrında Azərbaycanda müntəzəm avtobus marşrutları ilə daşınan sərnişinlərin sayı 50 milyon 594 min 609 nəfər təşkil edib.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, bu, 2024-cü ilin sentyabr ayı ilə müqayisədə 22,8 %-lik artım, 2025-ci ilin eyni dövrü ilə müqayisədə isə 16,3 %-lik artım deməkdir.

    Sərnişin avtobusları Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi (AYNA) Azərbaycan Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi (RİNN)
    В Азербайджане число пассажиров автобусов в сентябре увеличилось на 16,3%
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