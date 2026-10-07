В Азербайджане число пассажиров автобусов в сентябре увеличилось на 16,3%
Инфраструктура
- 07 октября, 2026
- 15:13
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В сентябре текущего года в Азербайджане регулярными автобусными маршрутами перевезено 50 млн 594 тыс. 609 пассажиров.
Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.
Согласно информации, это на 22,8% больше по сравнению с сентябрем 2024 года и на 16,3% - по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
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