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    В Азербайджане число пассажиров автобусов в сентябре увеличилось на 16,3%

    Инфраструктура
    • 07 октября, 2026
    • 15:13
    В Азербайджане число пассажиров автобусов в сентябре увеличилось на 16,3%

    В сентябре текущего года в Азербайджане регулярными автобусными маршрутами перевезено 50 млн 594 тыс. 609 пассажиров.

    Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

    Согласно информации, это на 22,8% больше по сравнению с сентябрем 2024 года и на 16,3% - по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

    Пассажиропоток
    Azərbaycanda ötən ay avtobuslardan istifadə edən sərnişinlərin sayı 16 %-dən çox artıb
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