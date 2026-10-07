В Азербайджане число пассажиров автобусов в сентябре увеличилось на 16,3%

В сентябре текущего года в Азербайджане регулярными автобусными маршрутами перевезено 50 млн 594 тыс. 609 пассажиров.

Об этом Report сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, это на 22,8% больше по сравнению с сентябрем 2024 года и на 16,3% - по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.