İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 Neokolonializm

    Valeh Ələsgərov: "Azad iqtisadi zonanın məhsularının alan ölkələr onun güzəştlərindən istifadə edə biləcək"

    İnfrastruktur
    • 31 oktyabr, 2025
    • 11:23
    Valeh Ələsgərov: Azad iqtisadi zonanın məhsularının alan ölkələr onun güzəştlərindən istifadə edə biləcək

    Ələt Azad İqtisadi Zonasında (AİZ) fəaliyyət göstərən şirkətlərə istənilən yardımı göstərməyə hazırıq.

    "Report" xəbər verir ki, bunu AİZ-in İdarə Heyətinin sədri Valeh Ələsgərov Türkiyə və Azərbaycan arasında iqtisadi əməkdaşlığın genişləndirilməsi məqsədilə Bakıya səfər edən İstanbul Sənaye Palatasının (İSO) Məclis üzvləri ilə keçirilən genişmiqyaslı biznes görüşündə bildirib.

    Onun sözlərinə görə, hər hansı bir alıcı və satıcı ilə təmaslar qurmağa, Azərbaycanda istehsal edilən məhsulların alınmasına yardım etməyə hazırıq: "O cümlədən müəssisədə çalışan insanların işə götürülməsi prosesinə də yardım etməyə hazırıq".

    V. Ələsgərov bir məsələni də nəzərə almağı istəyib ki, Ələt Azad İqtisadi Zonasında istehsal edilən hər bir məhsul üstünə "Made in Azerbaijan" brendi vurulur: "O səlahiyyəti dövlət bizə verib. O sertifikatı biz veririk. Üzərində "Made in Azerbaijan" brendi olan məhsullar ətraf 10 ölkəyə satılanda o ölkələrdə də heç bir gömrük rüsumu yada ki, əlavə dəyər vergisi ödənilmir.

    Bu da AİZ-də istehsal edilən məhsulu o ölkələrə bu üstünlüklərdən istifadə edərək daha geniş şəkildə satmağa, daha çox mənfəət qazanmağa imkan verir".

    Ələt Azad İqtisadi Zonası Valeh Ələsgərov “Made in Azerbaijan” İstanbul Sənaye Palatası

    Son xəbərlər

    12:17

    Kobaxidze: Gürcüstanın valyuta ehtiyatları rekord səviyyəyə çatıb

    Region
    12:16

    Suraxanıda dələduzluq yolu ilə 12 min manatdan çox pulu ələ keçirən şəxs saxlanılıb

    Hadisə
    12:16

    Azərbaycan parataekvondoçusu: "Kadi Borgeslə görüşmək mənim üçün gözlənilməz oldu"

    Fərdi
    12:11

    Əməkdar artist: Şəhid Mikayıl Əliyevin 33 il yolunu gözləmişik

    Daxili siyasət
    12:10

    Şəhidin qardaşı qızı: Xocalı soyqırımında əmimin ailəsinin yeddi üzvü öldürülüb

    Daxili siyasət
    12:10

    Fərhad İsmayılov: "Püşkün nəticəsi yaxşı olsa, İslamiadada medal qazana bilərik"

    Fərdi
    12:09

    SOCAR-ın idarəsi qeyri-neft ixracından 303 milyon dollara yaxın gəlir əldə edib

    Energetika
    12:08

    Gürcüstan humanitar dəstək çərçivəsində Ukraynaya generator göndərir

    Region
    12:08

    Aynur Ayhan: "Azərbaycan şirkətləri ilə əməkdaşlığımızı inkişaf etdirmək istəyirik"

    Biznes
    Bütün Xəbər Lenti