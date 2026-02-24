İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Agentlik rəsmisi: "İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib"

    İnfrastruktur
    • 24 fevral, 2026
    • 10:55
    Agentlik rəsmisi: İndiyə qədər Qarabağ və Şərqi Zəngəzurda 5 su anbarı istismara verilib

    Qarabağ və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonlarında su ehtiyatlarının artırılması məqsədilə 9 yeni su anbarının bərpası və tikintisi nəzərdə tutulub, İndiyə qədər onlardan 5-i istismara verilib.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyinin Strategiya, beynəlxalq əməkdaşlıq və elm şöbəsinin rəisi Riyad Axundzadə Bakıda keçirilən "Su təhlükəsizliyi Azərbaycanda: Tənzimləmə, risklər və biznesin məsuliyyətli hərəkətləri" mövzusunda dəyirmi masada bildirib.

    Onun sözlərinə görə, Azərbaycanın su ehtiyatlarının əhəmiyyətli hissəsi transsərhəd xarakter daşıdığından ölkə daxilində mövcud su potensialının artırılması prioritet istiqamət kimi müəyyən edilib: "Vətən müharibəsindən sonra azad edilmiş ərazilərdə su infrastrukturunun bərpası və yeni su anbarlarının tikintisi ilə bağlı dərhal planlaşdırma işlərinə başlanılıb. Məqsəd içməli və suvarma suyunun təminatını gücləndirmək, regionun dayanıqlı inkişafına töhfə verməkdir. Yeni anbarlar ölkənin su təhlükəsizliyinin möhkəmləndirilməsi baxımından strateji əhəmiyyət daşıyır".

    Riyad Axundzadə Qarabağ Şərqi Zəngəzur

    Son xəbərlər

    11:18

    Stolüstü tennis üzrə "Baku Open" turniri keçiriləcək

    Fərdi
    11:18

    90 xarici ölkə vətəndaşına amnistiya aktı tətbiq edilib

    Hadisə
    11:17

    Azərbaycan QHT-ləri səfir Fergus Auldu baş verən təxribatı dayandırmağa çağırıblar

    Daxili siyasət
    11:17

    İlham Əliyev Estoniya prezidentini təbrik edib

    Xarici siyasət
    11:15

    Bu il Azərbaycandakı sənaye zonalarında 16 yeni müəssisə fəaliyyətə başlayacaq

    Sənaye
    11:14
    Foto

    Azərbaycanda cüdo məşqçilərinin səviyyə üzrə sertifikatlarının təqdimetmə mərasimi keçirilib

    Fərdi
    11:13

    SOCAR rəsmisi: "Neft-qaz sənayesi su ehtiyatlarından əhəmiyyətli dərəcədə asılıdır"

    Energetika
    11:13

    İqtisadi Zonaların İnkişafı Agentliyinin Peşə Təhsil Mərkəzinin məzunlarının 70 %-i iş tapıb

    Sənaye
    11:11
    Foto

    Xankəndidə Xocalı soyqırımının qurbanları yad edilib

    Daxili siyasət
    Bütün Xəbər Lenti