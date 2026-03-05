İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası

    ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    • 05 mart, 2026
    • 11:53
    ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb

    Son 10 gündə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb.

    "Report" bu barədə ADY-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata əsasən, bu vandalizm aktları nəticəsində qatarların şüşələrində və gövdəsində çatlar, zədələr meydana gəlib. Müvafiq qaydada hüquqi qiymət verilməsi, səbəbkarların məsuliyyətə cəlb edilməsi üçün sözügedən hadisələr araşdırılır.

    "Atılan hər daş təkcə qatara yox, həm də qatar heyətinə və evə, işə, dərsə, görüşə gedən sərnişinə – insan həyatına atılır. Bir daha bu cür vandallıqları törətməkdən çəkinməyə, hamımızın sərvəti olan qatarları qorumağa çağırırıq", - deyə məlumatda deyilir.

    ADY

    Son xəbərlər

    12:00

    Bakıda idman gimnastikası üzrə Dünya Kubokuna start verilib

    Fərdi
    11:57

    Almaniya Yaxın Şərq ölkələrindən 250 vətəndaşını geri qaytarıb

    Digər ölkələr
    11:56

    Azərbaycanın vergi sistemində yeni idarəetmə modeli tətbiq olunacaq

    Maliyyə
    11:56

    4SİM: 3 pilot təşkilata dəstək göstərilib

    İKT
    11:53

    ADY: Son 10 gündə hərəkətdə olan sərnişin qatarlarına 5 dəfə daş atılıb

    İnfrastruktur
    11:48
    Foto

    Rəşad Nəbiyev "BlackRock"la birgə işlərin ilkin nəticələrini müzakirə edib

    İKT
    11:47

    Rusiya Xarkov və Dnepropetrovska zərbələr endirib, yaralananlar var

    Digər ölkələr
    11:45
    Foto

    AMB sədri BFB-yə bazarın institusional əsaslarının gücləndirilməsini tövsiyyə edib

    Maliyyə
    11:41

    Nazir: "Azərbaycandakı vergi və gömrük güzəştləri investorlar üçün əlavə imkanlar yaradır"

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti