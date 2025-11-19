ADY sədri: "Bakı limanının genişləndirilməsi işləri qrafiki qabaqlayır"
- 19 noyabr, 2025
- 13:29
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-nin (ADY) tabeliyində fəaliyyət göstərən Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanının genişləndirilməsi planları yalnız qrafik üzrə irəliləmir, hətta bir sıra istiqamətlər üzrə onu qabaqlayır.
"Report" xəbər verir ki, bunu ADY-nin sədri Rövşən Rüstəmov "NE Global" nəşrinə müsahibəsində bildirib.
Onun sözlərinə görə, Bakı Limanı Orta Dəhlizdə əsas strateji həlqələrdən biridir: "Səhmdar cəmiyyət limanın inkişafında mühüm tərəqqiyə nail olub. Vahid Tranzit Mərkəzinin tətbiqi əməliyyat proseslərini əhəmiyyətli dərəcədə optimallaşdırıb, gözləmə müddətini azaldıb, xərcləri aşağı salıb və yüklərin emalını sürətləndirib".
R.Rüstəmov qeyd edib ki, limanın konteyner dövriyyəsi rekord həddə çatıb: "Bu ilin ilk 10 ayında Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı vasitəsilə 6 milyon 832 min 087 ton yük aşırılıb. Bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 5,6 % çoxdur və son 22 ilin ən yüksək göstəricisidir. Bu dinamika həm artan tələbatı, həm də modern infrastrukturumuzun səmərəliliyini əks etdirir".
ADY rəhbəri əlavə edib ki, gələcək mərhələdə limanın yükaşırma potensialının artırılması, rəqəmsal həllərə investisiyaların genişləndirilməsi və xidmətlərdə daha yüksək səmərəliliyin təmin edilməsi nəzərdə tutulur: "Liman Xəzər regionu və onun hüdudlarından kənarda dünya səviyyəli logistika mərkəzi olaraq qalacaq. Bu, Azərbaycanın qlobal nəqliyyat-logistika qovşağına çevrilməsi baxışını dəstəkləyən mühüm uğur hekayəsidir".
Qeyd edək ki, Bakı Beynəlxalq Dəniz Limanı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin fərmanı ilə liman və dəmiryolu əməliyyatlarının koordinasiyasını artırmaq məqsədilə rəsmi olaraq ADY-nin strukturuna daxil edilib.