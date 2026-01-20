ADY rəhbərliyi Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib
İnfrastruktur
- 20 yanvar, 2026
- 12:34
"Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC (ADY) rəhbərliyi Ümumxalq Hüzn Günü ilə əlaqədar Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.
"Report" ADY-yə xəbər verir ki, Azərbaycanın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda canlarından keçmiş qəhrəman Vətən övladlarının məzarları üzərinə qərənfillər düzülüb, şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
Qeyd edək ki, hər il 20 Yanvar Azərbaycanda Ümumxalq Hüzn Günü kimi qeyd olunur.
