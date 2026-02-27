İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Birinci Türkoloji Qurultayın 100 illiyi
    569 nömrəli marşrut xəttində avtobuslar yenilənir

    İnfrastruktur
    • 27 fevral, 2026
    • 15:36
    569 nömrəli marşrut xəttində avtobuslar yenilənir

    Martın 1-dən etibarən Masazır kəndini Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi ilə əlaqələndirən 569 nömrəli marşrut xəttində avtobuslar dəyişdirilir.

    Bu barədə "Report" Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyinə (AYNA) istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, xətt üzrə 13 ədəd ortatutumlu "Karsan" markalı avtobus sərnişinlərin istifadəsinə veriləcək. Yeni avtobuslar marşrut üzrə 7-8 dəqiqə intervalla hərəkət edəcək.

    Bildirilib ki, avtobuslarda ödəniş nağdsız qaydada həyata keçiriləcək. Gedişhaqqı 0,50 manat təşkil edir.

    Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyi sərnişin daşıma

