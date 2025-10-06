İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu
    İlham Əliyev III MDB Oyunları Avropa Siyasi Birliyi II Milli Rəqabət Forumu

    Xəstəxanada müalicəsi davam edən Əməkdar artist Yadigar Muradovun son durumu açıqlanıb

    İncəsənət
    • 06 oktyabr, 2025
    • 11:14
    Xəstəxanada müalicəsi davam edən Əməkdar artist Yadigar Muradovun son durumu açıqlanıb
    Yadigar Muradov

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradovun vəziyyəti ağır olaraq qalır.

    Bu barədə "Report"un soruğusuna cavab olaraq Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan məlumat verilib.

    "Hazırda pasiyentin Reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində çoxtərəfli kompleks müalicəsi davam etdirilir", - məlumatda bildirilib.

    Qeyd edək ki, Y.Muradov oktaybrın 4-də xəstəxanaya yerləşdirilib. O, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.

    Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrı Yadigar Muradov Mərkəzi Klinik Xəstəxana

    Son xəbərlər

    11:37

    Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana qrip əleyhinə vaksinlər gətirib

    Digər
    11:36
    Foto
    Video

    Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİB

    Hadisə
    11:33

    Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcək

    Xarici siyasət
    11:32

    Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaq

    Xarici siyasət
    11:28

    Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıb

    Hadisə
    11:28

    "Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"

    Komanda
    11:25
    Foto

    Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edib

    Din
    11:22
    Foto

    "Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutdu

    İKT
    11:22

    DSX-nin zabitinə hücum etməkdə təqsirləndirilən idmançılar azadlığa buraxılıb

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti