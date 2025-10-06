Xəstəxanada müalicəsi davam edən Əməkdar artist Yadigar Muradovun son durumu açıqlanıb
İncəsənət
- 06 oktyabr, 2025
- 11:14
Şuşa Dövlət Musiqili Dram Teatrının direktoru, Əməkdar artist Yadigar Muradovun vəziyyəti ağır olaraq qalır.
Bu barədə "Report"un soruğusuna cavab olaraq Mərkəzi Klinik Xəstəxanadan məlumat verilib.
"Hazırda pasiyentin Reanimasiya və intensiv terapiya şöbəsində çoxtərəfli kompleks müalicəsi davam etdirilir", - məlumatda bildirilib.
Qeyd edək ki, Y.Muradov oktaybrın 4-də xəstəxanaya yerləşdirilib. O, onkoloji xəstəlikdən əziyyət çəkir.
Son xəbərlər
11:37
Səhiyyə Nazirliyi Azərbaycana qrip əleyhinə vaksinlər gətiribDigər
11:36
Foto
Video
Sumqayıtda Qurd Dərəsində artilleriya mərmisi aşkarlanıb - YENİLƏNİBHadisə
11:33
Estoniyanın XİN rəhbəri Azərbaycana səfər edəcəkXarici siyasət
11:32
Politoloq: TDT sammitində regional təhlükəsizlik məsələləri diqqət mərkəzində olacaqXarici siyasət
11:28
Qubada saxlanılan şəxslərdən 8 kq narkotik vasitə aşkarlanıbHadisə
11:28
"Neftçi"nin məşqçisi: "Avropa Kubokundakı oyunlarımız gərgin və maraqlı keçəcək"Komanda
11:25
Foto
Allahşükür Paşazadə minatəmizləmə əməliyyatlarına dəstəyinə görə Stirlinq Fonduna təşəkkür edibDin
11:22
Foto
"Nar"ın dəstəyi ilə inklüzivliyi təşviq edən "Bütün Vücudlar Danışır" layihəsinin hesabat tədbiri baş tutduİKT
11:22