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Kukla Teatrının yanvar repertuarı açıqlanıb

Kukla Teatrının yanvar repertuarı açıqlanıb Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan virtual repertuarı maraqlı tamaşalarla zəngindir.
İncəsənət
5 Yanvar , 2021 10:57
Kukla Teatrının yanvar repertuarı açıqlanıb

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan virtual repertuarı maraqlı tamaşalarla zəngindir.

"Report" repertuarı təqdim edir:

8 yanvar – “Durna balığı”

9 yanvar – “Şəngülüm Məngülüm”

10 yanvar –“Turp”

15 yanvar - “Pişiyin evi”

16 yanvar – “Sehrli üzük”

17 yanvar – “Qoğal”

22 yanvar - “Karlson” (rus dilində)

23 yanvar – “Cik-cik xanım”

24 yanvar –“Cırtdan”

29 yanvar –“Çəkməli pişik”

30 yanvar – “Sehrbaz qadın”

31 yanvar – “Tıq-tıq və Taq-taqın nağılı”

Qeyd edək ki, tamaşalar teatrın “YouTube” kanalından saat 12:00-da nümayiş olunacaq.

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