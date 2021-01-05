Kukla Teatrının yanvar repertuarı açıqlanıb

Abdulla Şaiq adına Azərbaycan Dövlət Kukla Teatrının yanvar ayı üçün nəzərdə tutulan virtual repertuarı maraqlı tamaşalarla zəngindir.
"Report" repertuarı təqdim edir:
8 yanvar – “Durna balığı”
9 yanvar – “Şəngülüm Məngülüm”
10 yanvar –“Turp”
15 yanvar - “Pişiyin evi”
16 yanvar – “Sehrli üzük”
17 yanvar – “Qoğal”
22 yanvar - “Karlson” (rus dilində)
23 yanvar – “Cik-cik xanım”
24 yanvar –“Cırtdan”
29 yanvar –“Çəkməli pişik”
30 yanvar – “Sehrbaz qadın”
31 yanvar – “Tıq-tıq və Taq-taqın nağılı”
Qeyd edək ki, tamaşalar teatrın “YouTube” kanalından saat 12:00-da nümayiş olunacaq.