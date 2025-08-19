Haqqımızda

“Starlink”in işində uğursuzluq yaranıb

“Starlink”in işində uğursuzluq yaranıb Bütün dünyada istifadəçilər “SpaceX” şirkətinin “Starlink” peyk internetinin işində uğursuzluqlar barədə məlumat veriblər.
İKT
19 avqust 2025 02:48
“Starlink”in işində uğursuzluq yaranıb

Dünyanın bəzi ölkələrində istifadəçilər “SpaceX” şirkətinin “Starlink” peyk internetinin işində uğursuzluqlar barədə məlumat veriblər.

“Report”un xəbərinə görə, bu barədə “Downdetector” xidməti məlumat yayıb.

Ən çox şikayət ABŞ-dən gəlir. Habelə Böyük Britaniya, Almaniya, Kanada və Meksikada da problemlərin olduğu fəal şəkildə bildirilir.

İstifadəçilər əsasən internetə çıxışda problem olduğunu yazır. Bəzi istifadəçilər “Starlink” terminallarının ümumiyyətlə işləməməsindən şikayətlənir, bəziləri isə zəif siqnal qəbulunu qeyd edir.

Azərbaycanlı istifadəçilərdən oxşar mesajlar qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, “Starlink” Azərbaycanda martın 29-da fəaliyyətə başlayıb.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası В работе Starlink произошел глобальный сбой

Ən çox oxunan xəbərlər

Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
Bakı metrosunun “ən gənc sərnişini”nə xüsusi sertifikat təqdim olunub
14 avqust 2025 16:07
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
Yağıntılı hava ilə bağlı sürücülərə müraciət edilib
13 avqust 2025 09:31
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
Sumqayıtda bəzi evləri və ağacları qurd basıb, şəhərdə dezinfeksiya işləri aparılır - RƏSMİ
13 avqust 2025 13:58
Xüsusi icra məmurları haqqında qanun təsdiqlənib
"Xüsusi icra məmurları haqqında" qanun təsdiqlənib
13 avqust 2025 12:33
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
Afaq Bəşirqızı “Şərəf” ordeni ilə təltif edilib
14 avqust 2025 13:15
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
Sabah Sumqayıtda 5 min abonentin qazı kəsiləcək
13 avqust 2025 12:47
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
Azərbaycanda restoranlardan birində qəfəsdə saxlanılan tülkülər təbiətə buraxılıb - RƏSMİ
13 avqust 2025 16:42
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
Bu il 75 minə yaxın müəllim sertifikatlaşdırmadan uğurla keçib, 2 mindən çoxu isə keçid balını toplamayıb
12 avqust 2025 13:42
Lənkəranda çay fabriklərindən birində xəsarət alan işçinin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
Lənkəranda çay fabriklərindən birində xəsarət alan işçinin vəziyyəti açıqlanıb - YENİLƏNİB
15 avqust 2025 16:57
Masallıda evə basqın edilib, həbs olunanlar var
Masallıda evə basqın edilib, həbs olunanlar var
15 avqust 2025 11:00

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi