“Starlink”in işində uğursuzluq yaranıb

Dünyanın bəzi ölkələrində istifadəçilər “SpaceX” şirkətinin “Starlink” peyk internetinin işində uğursuzluqlar barədə məlumat veriblər.
“Report”un xəbərinə görə, bu barədə “Downdetector” xidməti məlumat yayıb.
Ən çox şikayət ABŞ-dən gəlir. Habelə Böyük Britaniya, Almaniya, Kanada və Meksikada da problemlərin olduğu fəal şəkildə bildirilir.
İstifadəçilər əsasən internetə çıxışda problem olduğunu yazır. Bəzi istifadəçilər “Starlink” terminallarının ümumiyyətlə işləməməsindən şikayətlənir, bəziləri isə zəif siqnal qəbulunu qeyd edir.
Azərbaycanlı istifadəçilərdən oxşar mesajlar qeydə alınmayıb. Xatırladaq ki, “Starlink” Azərbaycanda martın 29-da fəaliyyətə başlayıb.