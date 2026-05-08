HONOR flaqmanı əlçatan edir: 200 MP kamera və "AI Şəkildən Videoya" funksiyasına sahib 600 seriyası
- 08 may, 2026
- 14:37
Qlobal texnologiya brendi HONOR Azərbaycanda premium orta seqmentdə inqilab yaradan HONOR 600 seriyasını təqdim etdi. Yeni cihazlar qabaqcıl AI imkanlarını, flaqman kamerasını və rekord həcmdə batareya ömrünü birləşdirərək istifadəçilərə yalnız ən yüksək modellərdə mövcud olan texnologiya səviyyəsini təklif edir.
Əsas yenilik istifadəçilərə şəkilləri mətnli komanda ilə dinamik video kliplərə çevirməyə imkan verən "AI Image to Video 2.0" texnologiyasıdır. İstifadəçilər ssenari, stil və hətta başlanğıc və son kadrları təyin edərək yalnız bir neçə saniyə ərzində unikal vizual məzmun yarada bilərlər. Bu, mobil hekayəçilikdə yeni bir dövr açır.
Seriyada xüsusi diqqət kameralara yönəldilib və bu, cihazın ən böyük üstünlüklərindən birinə çevrilir. HONOR 600 böyük sensora malik 200 MP Ultra-Aydın Gecə Kamera ilə təchiz edilib (sensor ölçüsü 1/1.4"), bu da çətin şəraitlərdə belə yüksək işıq həssaslığı və detallılığı təmin edir. Piksel birləşdirmə texnologiyası (16-1) sayəsində nəhəng piksel ölçüləri yaranır, bu da gecə çəkilişlərində parlaq və aydın şəkillər əldə etməyə imkan verir.
AiMAGE-in intellektual şəkil emal arxitekturası yeni nəsil AI alqoritmləri, o cümlədən təkmilləşdirilmiş gecə çəkilişi, təbii "bokeh" effekti, portretlər və inkişaf etmiş "zoom" imkanları ilə tamamlanır.
HONOR 600 Pro versiyası əlavə 50 MP periskopik teleobyektiv ilə təchiz edilib, bu da 120x-ə qədər yaxınlaşdırma edərək uzaq məsafədə detalları keyfiyyəti azaltmadan çəkməyə imkan verir.
Kamera sistemi əlavə olaraq aşağıdakı imkanları dəstəkləyir:
• AI Enhanced Night Photography (0.6–10x)
• AI Night Portrait, "bokeh" effekti ilə
• AI Super Zoom 2.0
• SuperMoon 2.0 – Ay və uzaq obyektlərin çəkilişi üçün
Şəkil stabilləşdirilməsi peşəkar həllərə bərabər səviyyədə həyata keçirilib və bu, hətta əl ilə çəkiliş zamanı belə yüksək aydınlıq təmin edir.
Güclü texniki göstəricilərə baxmayaraq, smartfonlar incə və premium dizaynını qoruyur və 7000 mAh tutumlu batareya ilə təchiz olunub ki, bu da iki günə qədər aktiv istifadəni təmin edir. 80W sürətli şarj dəstəklənir, Pro versiyada isə simsiz şarj imkanı da mövcuddur.
"HONOR 600"də performansa Snapdragon 7 Gen 4, "HONOR 600 Pro"da isə flaqman Snapdragon 8 Elite cavabdehdir və bu, istənilən ssenaridə yüksək sürət və axıcı işləməni təmin edir.
Əlavə üstünlük olaraq "Apple" ekosistemi ilə inteqrasiya mövcuddur və bu, bildirişlərin sinxronizasiyası ilə fayl mübadiləsini də əhatə edir, həmçinin "Google Gemi"ni əsaslı AI assistent də təqdim olunur.
HONOR 600 seriyası 8 maydan etibarən Azərbaycanda "İrşad", "Kontakt Home", "Baku Electronics", "Soliton", "Birmarket", "Smart Electronics" kimi aparıcı pərakəndə satış şəbəkələrində, eləcə də "Azercell"in diler mağazalarında mövcuddur.
Qiymətlər və xüsusi təkliflər:
• HONOR 600 8 GB + 256 GB (1399,99 AZN) və 8 GB + 512 GB (1599,99 AZN) versiyalarında təqdim olunur.
• HONOR 600 Pro 12 GB + 256 GB (2099 AZN) və 12 GB + 512 GB (2299 AZN) konfiqurasiyalarında mövcuddur.
8–31 may tarixləri arasında xüsusi təklif qüvvədədir:
HONOR 600 alındıqda hədiyyə olaraq HONOR CHOICE Watch 2i ağıllı saatı, HONOR 600 Pro alındıqda isə HONOR CHOICE Watch 2 Pro hədiyyə verilir.