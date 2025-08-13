Haqqımızda

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb

Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb Prezident İlham Əliyevin “Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılması və “bulud” xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” 718 nömrəli fərmanının icrası davam etdirilir.
İKT
13 avqust 2025 09:44
Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb

Prezident İlham Əliyevin “Hökumət buludu”nun (G-cloud) yaradılması və “bulud” xidmətlərinin göstərilməsi sahəsində tədbirlər haqqında” 718 nömrəli fərmanının icrası davam etdirilir.

Fərmanın tələblərinə uyğun olaraq daha bir dövlət qurumu – Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi İT sistemlərini “Hökumət buludu”na köçürüb. Nazirlik informasiya sistemləri və ehtiyatlarını tam şəkildə “AzInTelecom” MMC-yə məxsus Bakı Əsas Data Mərkəzinə yerləşdirib.

“AzInTelecom” nazirliyə Virtual server – IaaS (Infrastructure-as-a-Service) və Rezervlənmə – BaaS (Backup-as-a-Service) “bulud” xidmətlərinin göstərilməsini təmin edib. Bununla da qurum kritik sistemlərin yüksək əlçatanlığını təmin edib.

“Hökumət buludu” haqqında

“Hökumət buludu” layihəsini AZCON Holding şirkətlərindən olan “AzInTelecom” icra edir. Layihə çərçivəsində dövlət qurumlarının İT sistemlərinin “AzInTelecom”a aid data mərkəzlərinə tam və ya qismən miqrasiyası həyata keçirilir. Miqrasiya nəticəsində qurumların İT xərcləri azalır, informasiya sistemləri ölkə daxilində – vahid mərkəzdə saxlanılır, 24/7 rejimində monitorinq olunur.c

Bizim Telegram kanalımıza abunə olun

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

“Google”a “Chrome” brauzeri üçün 34,5 milyard dollar təklif edilib
“Google”a “Chrome” brauzeri üçün 34,5 milyard dollar təklif edilib
13 avqust 2025 04:29
Azercell Telecom müştəri xidmətlərini rəqəmsallaşdırmağa davam edir
"Azercell Telecom" müştəri xidmətlərini rəqəmsallaşdırmağa davam edir
12 avqust 2025 15:33
İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Nizamnaməsi dəyişib
"İnnovasiya və Rəqəmsal İnkişaf Agentliyinin Nizamnaməsi" dəyişib
12 avqust 2025 12:55
Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə daxil edilən və ötürülən məlumatlar açıqlanıb
Elektron Hökumət İnformasiya Sisteminə daxil edilən və ötürülən məlumatlar açıqlanıb
12 avqust 2025 12:51
Azərbaycanda “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə təsdiqlənib
Azərbaycanda “Elektron Hökumət İnformasiya Sistemi haqqında Əsasnamə" təsdiqlənib
12 avqust 2025 12:32
“Telegram” bir çox kanalı bloklayacaq
“Telegram” bir çox kanalı bloklayacaq
12 avqust 2025 00:50
Azercell Telecom Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasında uğur qazanmış məktəbliləri təbrik edir
"Azercell Telecom" Beynəlxalq İnformatika Olimpiadasında uğur qazanmış məktəbliləri təbrik edir
11 avqust 2025 15:27
Bitkoin cüzi bahalaşıb
Bitkoin cüzi bahalaşıb
9 avqust 2025 12:53
“N-Telekom” və “Naxçıvanpoçtun təşkilati-hüquqi formaları dəyişdiriləcək
“N-Telekom” və “Naxçıvanpoçt"un təşkilati-hüquqi formaları dəyişdiriləcək
8 avqust 2025 17:47
Azərbaycan SpaceXlə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
Azərbaycan "SpaceX"lə əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə edib
8 avqust 2025 10:53

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi