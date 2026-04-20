"ChatGPT"nin işi ilə bağlı problem yaranıb
İKT
- 20 aprel, 2026
- 19:42
Dünyanın hər yerindən olan istifadəçilər "OpenAI" şirkətinin məşhur "ChatGPT" çat-botunun fəaliyyətində qlobal nasazlığın yarandığını bildiriblər.
"Report" xəbər verir ki, bunu "Downdetector"un məlumatları göstərir.
Nasazlıqlar bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da müşahidə olunur.
İnsanlar şəxsi kabinetə giriş problemlərindən, saytdakı nasazlıqdan və "ChatGPT"nin sorğulara gec cavab verməsindən şikayətlənirlər. Ən çox şikayət Niderland, ABŞ və Almaniyadan daxil olur.
"OpenAI"dan bildirilib ki, yaranmış problemlərdən xəbərdardırlar və onların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparırlar.
"ChatGPT"nin işində sonuncu nasazlıq 2025-ci ilin dekabrında müşahidə edilmişdi.
