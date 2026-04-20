İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları
    İlham Əliyev WUF13 ABŞ-İran danışıqları

    "ChatGPT"nin işi ilə bağlı problem yaranıb

    ChatGPTnin işi ilə bağlı problem yaranıb

    Dünyanın hər yerindən olan istifadəçilər "OpenAI" şirkətinin məşhur "ChatGPT" çat-botunun fəaliyyətində qlobal nasazlığın yarandığını bildiriblər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Downdetector"un məlumatları göstərir.

    Nasazlıqlar bir sıra ölkələrdə, o cümlədən Azərbaycanda da müşahidə olunur.

    İnsanlar şəxsi kabinetə giriş problemlərindən, saytdakı nasazlıqdan və "ChatGPT"nin sorğulara gec cavab verməsindən şikayətlənirlər. Ən çox şikayət Niderland, ABŞ və Almaniyadan daxil olur.

    "OpenAI"dan bildirilib ki, yaranmış problemlərdən xəbərdardırlar və onların aradan qaldırılması istiqamətində işlər aparırlar.

    "ChatGPT"nin işində sonuncu nasazlıq 2025-ci ilin dekabrında müşahidə edilmişdi.

    В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

    Son xəbərlər

    20:58

    Makron: Hörmüz boğazında açılan atəşin hədəfi Fransa olmayıb

    Digər ölkələr
    20:51

    ABŞ Livan və İsrail arasında atəşkəsin uzadılması üzərində işləyir

    Digər ölkələr
    20:48

    İraq 10 ildən sonra Suriya ilə sərhəd keçid məntəqəsini açıb

    Digər ölkələr
    20:40

    Azər Kərimli: Jülyen Odul Fransada 9 milyon müsəlmanın yaşadığını unudub

    Xarici siyasət
    20:25

    Deputat: Fransada müsəlmanlara qarşı kin, ayrı-seçkilik uzun illərdir davam edir

    Xarici siyasət
    20:20

    Elçin Əmirbəyov "Euro" jurnalına müsahibə verib

    Xarici siyasət
    20:15
    Foto

    XTQ-nin Aprel şəhidlərinin xatirəsi ehtiramla yad olunub

    Hərbi
    20:12
    Foto
    Video

    İmişlinin 2 kəndində bəzi əkin sahələri su altında qalıb

    İnfrastruktur
    20:06

    Pezeşkian: ABŞ İranın təslim olmasını istəyir

    Region
    Bütün Xəbər Lenti