В работе ChatGPT произошел глобальный сбой
ИКТ
- 20 апреля, 2026
- 19:34
Пользователи по всему миру сообщают о глобальном сбое в работе популярного чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.
Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные downdetector.
Сбои наблюдаются в ряде стран, в том числе и в Азербайджане.
Люди жалуются на проблемы со входом в личный кабинет, сбой сайта и на то, что ChatGPT долго отвечает на запросы. Наибольшее число жалоб приходит из Нидерландов, США и ФРГ.
В OpenAI сообщили, что знают о возникших проблемах и ведут работы для их устранения.
Последний сбой в работе ChatGPT наблюдался в декабре 2025 года.
