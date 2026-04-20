Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

    ИКТ
    20 апреля, 2026
    19:34
    В работе ChatGPT произошел глобальный сбой

    Пользователи по всему миру сообщают о глобальном сбое в работе популярного чат-бота ChatGPT от компании OpenAI.

    Как сообщает Report, об этом свидетельствуют данные downdetector.

    Сбои наблюдаются в ряде стран, в том числе и в Азербайджане.

    Люди жалуются на проблемы со входом в личный кабинет, сбой сайта и на то, что ChatGPT долго отвечает на запросы. Наибольшее число жалоб приходит из Нидерландов, США и ФРГ.

    В OpenAI сообщили, что знают о возникших проблемах и ведут работы для их устранения.

    Последний сбой в работе ChatGPT наблюдался в декабре 2025 года.

    "ChatGPT"nin işi ilə bağlı problem yaranıb

