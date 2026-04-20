    "Azərpoçt"un rəhbəri işdən çıxıb

    İKT
    • 20 aprel, 2026
    • 09:52
    Azərpoçtun rəhbəri işdən çıxıb

    "Azərpoçt" MMC-nin İdarə Heyətinin (İH) sədri vəzifəsini icra edən İsi Mustafayev işdən çıxıb.

    "Report"un əldə etdiyi məlumata görə, o, "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC-nin İH sədrinin müşaviri vəzifəsinə təyinat alıb.

    Xatırladaq ki, İ. Mustafayev 2000-ci ildən müxtəlif şirkət və banklarda iqtisadçı və departament direktoru kimi rəhbər vəzifələrdə çalışıb, 2021–2022-ci illərdə "Azərpoçt"un baş direktorunun müavini vəzifəsini icra edib, həm də şirkətin İH-nin üzvü olub.

    Azərbaycan Azərpoçt MMC PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti QSC İsi Mustafayev

