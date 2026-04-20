Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Манаф Бабаев назначен председателем правления "Азерпочт" - ОБНОВЛЕНО

    Манаф Бабаев назначен председателем правления Азерпочт - ОБНОВЛЕНО

    Манаф Бабаев назначен новым председателем правления ООО "Азерпочт".

    Согласно полученной Report информации, он получил степень бакалавра по специальности "Административное управление" и степень магистра по специальности "Управление экономикой" в Азербайджанском государственном экономическом университете.

    Бабаев начал профессиональную деятельность в банковском секторе, занимал руководящие должности в различных банках, в ООО Aztelekom, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. До этого назначения занимал должность заместителя главного финансового директора в Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге (AZCON Holding).

    Исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев покинул занимаемую должность.

    Согласно полученной Report информации, он назначен на должность советника председателя правления ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

    Напомним, что И.Мустафаев с 2000 года занимал руководящие должности в различных компаниях и банках, в 2021-2022 годах исполнял обязанности заместителя генерального директора "Азерпочт", а также входил в состав правления компании.

    "Azərpoçt"un rəhbərliyi dəyişib - YENİLƏNİB

    Последние новости

    21:17

    Депутат: Ненависть, дискриминация и предвзятое отношение к мусульманам во Франции продолжаются уже долгие годы

    Внешняя политика
    21:06

    Азер Керимли: Жюльен Одул забыл, что во Франции живут 9 млн мусульман

    Внешняя политика
    20:52

    Госдеп: Второй раунд переговоров между Израилем и Ливаном состоится 23 апреля в США

    Другие страны
    20:49

    Амирбеков: Баку и Прага заинтересованы в расширении сотрудничества в энергетике

    Внешняя политика
    20:40

    Марта Кос: Средний коридор становится стратегическим направлением для ЕС

    Другие страны
    20:32
    Фото

    Почтена память бойцов Спецназа, ставших шехидами в Апрельских боях

    Армия
    20:22

    Пезешкиан: США хотят капитуляции Ирана

    В регионе
    20:16

    Макрон: Франция не была конкретной целью обстрела в Ормузском проливе

    Другие страны
    19:58

    Скандал в Премьер-лиге: "Нефтчи" требует наказания судей

    Футбол
    Лента новостей