Манаф Бабаев назначен председателем правления "Азерпочт" - ОБНОВЛЕНО

Манаф Бабаев назначен новым председателем правления ООО "Азерпочт".

Согласно полученной Report информации, он получил степень бакалавра по специальности "Административное управление" и степень магистра по специальности "Управление экономикой" в Азербайджанском государственном экономическом университете.

Бабаев начал профессиональную деятельность в банковском секторе, занимал руководящие должности в различных банках, в ООО Aztelekom, в Агентстве наземного транспорта Азербайджана. До этого назначения занимал должность заместителя главного финансового директора в Азербайджанском транспортно-коммуникационном холдинге (AZCON Holding).

Исполняющий обязанности председателя правления ООО "Азерпочт" Иси Мустафаев покинул занимаемую должность.

Согласно полученной Report информации, он назначен на должность советника председателя правления ЗАО "Инвестиционная компания PASHA Capital".

Напомним, что И.Мустафаев с 2000 года занимал руководящие должности в различных компаниях и банках, в 2021-2022 годах исполнял обязанности заместителя генерального директора "Азерпочт", а также входил в состав правления компании.