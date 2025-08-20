Azərbaycanda bu il 26 hüquqi şəxsə texnopark rezidentliyi statusu verilib

Haqqımızda

İKT
20 avqust 2025 10:21
Samir Məmmədov

Bu ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanda 2-si xarici olmaqla, ümumilikdə 26 hüquqi şəxsə texnopark rezidentliyi statusu verilib.

"Report" xəbər verir ki, bunu rəqəmsal inkişaf və nəqliyyat nazirinin müavini Samir Məmmədov Bakıda keçirilən "İnnostart" layihəsinin yekun tədbirində bildirib.

Onun sözlərinə görə, yüksəksürətli internetin yayılması texnoparkların fəaliyyət imkanlarını texniki cəhətdən genişləndirib:"2023-cü ildə “Texnologiyalar Parkı haqqında nümunəvi Əsasnamə”yə edilmiş dəyişikliklərdən sonra 8-i xarici olmaqla, ümumilikdə 144 hüquqi şəxsə texnoparkdan kənar fəaliyyət üçün rezidentlik statusu təqdim olunub".

Nazir müavini qeyd edib ki, texnoparkdan kənar fəaliyyət göstərmək üçün rezidentlik əldə etmiş hüquqi şəxslərin bizneslərinin inkişafına dəstək vermək məqsədilə onlardan müvafiq statistik məlumatlar toplanılıb və həmin məlumatlara əsaslanaraq dəstək mexanizminin növbəti mərhələləri planlaşdırılıb:"Bu çərçivədə sözügedən şirkətlərin böyüməsinə və ixrac potensialının artırılmasına töhfə verəcək layihələrin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur".

