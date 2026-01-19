Azərbaycan noutbuk istehsalını ötən il 4 %-ə yaxın artırıb
İKT
- 19 yanvar, 2026
- 16:07
Ötən il Azərbaycanda 27 645 ədəd noutbuk, 2 920 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib.
"Report" Dövlət Statistika Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, bunlar, 2024-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3,5 % çox və 52 % azdır.
Təkcə 2025-ci ilin dekabrında isə 2 min 170 ədəd noutbuk və 36 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar isə 1 il əvvələ nisbətən müvafiq olaraq 91 % və 99 % azdır.
2024-cü ildə Azərbaycanda 1 715 ədəd noutbuk, 2 139 ədəd stolüstü kompüter istehsal edilib. Bunlar, 2023-cü illə müqayisədə müvafiq olaraq 3 dəfə çox və 43,3 % azdır.
