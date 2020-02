ABŞ-ın Nyuark şəhərində basketbol məşqçisi yetirmələri tərəfindən döyülüb.

"Report" "TMZ"yə istinadən xəbər verir ki, oyunçular səfər qarşılaşmasından sonra mütəxəsssisə hücum ediblər.

Polis hadisəni nəzarətə götürüb və hazrıda məhkəmə prosesi davam edir.

High school basketball coach jumped by his own players. Damn! pic.twitter.com/RKnSjADE2a