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    Veyk-an-Zee: Şəhriyar və Teymur növbəti dəfə heç-heçə edib

    Bakı. 25 yanvar. REPORT.AZ/ Yanvarın 24-də Hollandiyanın Veyk-an-Zee şəhərində "Tata Steel Chess" şahmat superturnirinin 10-cu turu keçirilib.

    “Report” xəbər verir ki, Azərbaycanı yarışda təmsil edən Şəhriyar Məmmədyarov bu turda çinli Din Lijenlə qarşılaşıb və partiya heç-heçə başa çatıb.

    Yarışda çıxış edən digər qrossmeysterimiz Teymur Rəcəbov da heç-heçə ilə razılaşıb. Onun rəqibi amerikalı Sem Şenklend olub.

    Tata Steel Chess

    Veyk-an-Zee, Hollandiya

    10-cu tur

    Maqnus Karlsen (Norveç) – Vişvanatan Anand (Hindistan) – 1:0

    Yan-Kşiştof Duda (Polşa) – Rixard Rapport (Macarıstan) – 0:1

    Din Lijen (Çin) – Şəhriyar Məmmədyarov (AZƏRBAYCAN) – 0,5:0,5

    Santoş Vidit (Hindistan) – Vladimir Kramnik (Rusiya) - 1:0

    Yorden van Forest (Hollandiya) - Yann Nepomnyaşi (Rusiya) - 1:0

    Vladimir Fedoseyev (Rusiya) – Aniş Giri (Hollandiya) – 0:1

    Sem Şenklend (ABŞ) – Teymur Rəcəbov (AZƏRBAYCAN) – 0,5:0,5

    Turnir cədvəli: Karlsen – 7, Giri – 6,5, Anand, Nepomnyaşi, Lijen – 6, Rəcəbov, Vidit – 5, Duda, Fedoseyev, Şenklend, Rapport – 4,5, Məmmədyarov, van Forest – 4, Kramnik – 2,5.

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