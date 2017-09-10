Amerikalı Sloan Stivens "US Open" tennis turnirinin qalibi olub

Bakı. 10 sentyabr. REPORT.AZ/ Amerikalı qadın tennisçi Sloan Stivens Nyu-Yorkda keçirilən "US Open" turnirinin (ümumi mükafat fondu 50,4 milyon dollar) qalibi olub.
"Report" TASS-a istinadən xəbər verir ki, 24 yaşlı Stivens final oyununda 22 yaşlı həmvətəni Medison Kizi 6:3, 6:0 hesabı ilə məğlub edib.
Stivens karyerasında ilk dəfə idi ki, Böyük dəbilqə seriyalı turnirin finalında çıxış edirdi. Bu titul amerikalı üçün Qadın Tennis Assosiasiyası turnirlərində sayca 5-ci olub.
"US Open" turnirinə sentyabrın 10-da yekun vurulacaq.
News DepartmentXəbərin müəllifi
Facebook-da paylaş