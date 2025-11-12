İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Təyyarə qəzası Büdcə zərfi

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    İdman
    • 12 noyabr, 2025
    • 18:42
    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Frank De Blekere Misli Premyer Liqasının XI turunda keçirilən oyunlarda mübahisəli epizodlarla bağlı fikirlərini bildirib.

    "Report"un məlumatına görə, mütəxəssis bu barədə qurumun mətbuat xidmətinə açıqlama verib.

    O, "Şamaxı" - "İmişli" (1:0), "Sumqayıt" - "Qəbələ"(2:0), "Araz-Naxçıvan" - "Karvan-Yevlax" (2:1), "Sabah" - "Kəpəz" (3:1), "Zirə" - "Turan Tovuz" (0:0) və "Qarabağ" - "Neftçi" (2:0) matçlarında qeydə alınan ümumilikdə 6 epizodla bağlı fikirlərini bölüşüb.

    Belçikalı mütəxəssis baş hakim Əliyar Ağayevin "Zirə" - "Turan Tovuz" matçında meydan sahiblərinin futbolçusu Brahim Konateyə göstərdiyi qırmızı vərəqənin "sarı" ilə əvəzlənməsinin yanlış qərar olduğunu bildirib.

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    AFFA Əliyar Ağayev Misli Premyer Liqası

    Son xəbərlər

    19:17
    Video

    Şəmkirdə yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın olub

    Hadisə
    19:13
    Foto

    Azərbaycan Dünya Bankı ilə dövlət maliyyə idarəçiliyinin rəqəmsallaşdırılması üzrə əməkdaşlığı müzakirə edib

    Maliyyə
    19:12

    Aİ dezinformasiya və hibrid hücumlardan qorunmaq üçün "Demokratiya qalxanı"nı elan edib

    Digər ölkələr
    19:02

    Naxçıvanda yanacaqdoldurma məntəqəsində yanğın başlayıb

    Hadisə
    18:44
    Foto

    Nəsimi Rayon İcra Hakimiyyətinin yeni başçısı kollektivə təqdim olunub

    Daxili siyasət
    18:42
    Video

    AFFA Hakimlər Komitəsinin sədri Əliyar Ağayevin səhv qərar qəbul etdiyini təsdiqləyib

    İdman
    18:41

    Nazir müavini: Kino Agentliyinin hesabındakı 4,5 milyon manat layihələrin maliyyələşdirilməsinə yönəlib

    İncəsənət
    18:32

    Aralıq dənizində 5,4 maqnitudalı zəlzələ olub

    Digər ölkələr
    18:24
    Foto

    Azərbaycan ABŞ-nin Pensilvaniya ştatında səyyar konsulluq xidməti təşkil edib

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti