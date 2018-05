Bakıda daşınmaz əmlak sərgisi keçirilir

Bakı. 17 dekabr. REPORT.AZ/ Bu gün Bakıda ilk dəfə olaraq "Daşınmaz Əmlak və İnvestisiya Sərgisi" işə başlayıb.

"Report" xəbər verir ki, sərgidə Azərbaycan, Türkiyə, Gürcüstan, Rusiya, İtaliya, BƏƏ, Kipr, Cənubi Afrikadan ümumilikdə 100-dən çox layihə təqdim olunub. Sərgidə sektorun "Gilan", "Ağaoğlu", "Quzu Qrup", "Damak", "Sinpaş", "İş Gyo", "Ege Tikinti", "Meydanbey-Viatrans" (Quasar), "Chiraq Plaza", "Consept", "İstanbul", "Daşınmaz əmlak Port", "Pana Tikinti", "Cebeci Qrup", "Self İnvestment", "Dənizkənarı Alanya", "The First Group", "Schioppa", "Variant", "Nova", "Elite Group", "Priyen", "NewLife", "NettoHomes", "Domenika", "Çapar Group", "Miras Property", "EceConstruction", "Alhamra", "Miracles", "Noyanlar", "Sadad Global", "Birləşmiş Real Estate", "Yalçın Group", "Yılmaz Turhan Construction", "TGP İnvestment", "Metro Atlas Georgia", "Mürsəl Kahraman Construction" kimi şirkətlər iştirak edir.

Qeyd edək ki, "Baku Expo Center"də keçirilən sərgi üç gün davam edəcək.