​В Баку проходит выставка недвижимого имущества

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня в Баку впервые начала работу Выставка недвижимого имущества и инвестиций.

Как сообщает Report, на выставке представлено свыше 100 проектов из Азербайджана, Турции, Грузии, России, Италии, Объединенных Арабских Эмиратов, Кипра, Южной Африки.

На выставке принимают участие Gilan, Agaoglu, Quzu Qrup, Damak, Sinpaş, İş Gyo, Ege Tikinti, Meydanbey-Viatrans (Quasar), Chiraq Plaza, Consept, İstanbul, Daşınmaz əmlak Port, PanaTikinti, Cebeci Qrup, Self İnvestment, Dənizkənarı Alanya, The First Group, Schioppa, Variant, Nova, Elite Group, Priyen, New Life, Netto Homes, Domenika, Çapar Group, Miras Property, Ece Construction, Alhamra, Miracles, Noyanla, Sadad Global, Birləşmiş Real Estate, Yalçın Group, Yılmaz Turhan Construction, TGP İnvestment, Metro Atlas Georgia, Mürsəl Kahraman Construction.

Отметим, что выставка проходит в Baku Expo Center и продлится три дня.