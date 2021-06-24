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Bir qrup hərbçi "Qarabağ" və "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edildi - SİYAHI

Bir qrup hərbçi "Qarabağ" və "Azərbaycan Bayrağı" ordeni ilə təltif edildi - SİYAHI Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.
Hərbi
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24 İyun , 2021 16:16
Bir qrup hərbçi Qarabağ və Azərbaycan Bayrağı ordeni ilə təltif edildi - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev "Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında" sərəncam imzalayıb.

"Report" xəbər verir ki, sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün bərpa edilməsi zamanı döyüş əməliyyatlarına yüksək peşəkarlıqla rəhbərlik etmiş, düşmənin canlı qüvvəsinin və döyüş texnikasının məhv edilməsində fədakarlıq və rəşadət göstərmiş, vəzifə borcunu ləyaqətlə və vicdanla yerinə yetirmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:

“Qarabağ” ordeni ilə

Məmmədov Alay Zeynəddin oğlu – polkovnik-leytenant

Mirzəyev Hikmət İslam oğlu – mayor

“Azərbaycan Bayrağı” ordeni ilə

Cahangirov Ələkbər Məhəmməd oğlu – polkovnik

Çompuzov Bilal İsmayıl oğlu – polkovnik

Hüseynov Zakir Əmir oğlu – polkovnik

Qasımov Fuad Kamal oğlu – polkovnik

Əhmadalıyev Namiq Əvəzxan oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Atəm Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Xəlilov Vidadi Vaqif oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Quliyev Rəşad Rəşid oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Eminov Elimdar Həsən oğlu – mayor

Orucov İlqar Rəhman oğlu – mayor

Qasımov Elnur Fərhad oğlu – baş leytenant

Məmiyev Valeh İsbat oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Zeynallı Natiq Qurban oğlu – baş leytenant

Əhmədli Tural İkram oğlu – leytenant

Yusifov Pünhan Zahid oğlu – leytenant

Qarayev Əlican Qubad oğlu – gizir

Yaxin Rasim Rinatoviç – gizir

Musayev Elşad Əjdər oğlu – kiçik gizir

Mustafayev Feyzi Ramazan oğlu – kiçik gizir

İmanov Paşa Mustafa oğlu – baş çavuş

Qəsəbov İsmayıl Nəbi oğlu – baş çavuş (ölümündən sonra)

Mirəşrəfbəyli Mirsəfa Mirbaba oğlu – çavuş (ölümündən sonra)

Musayev Nəzarət Gülnəzər oğlu – çavuş

Abbasov Əvəz Mayis oğlu – əsgər (ölümündən sonra)

Hoorsov İsa İslam oğlu – əsgər

Kərimov Anar Mehman oğlu – əsgər

Tanrıverdiyev Sənan Çingiz oğlu – əsgər

Usmanov Səbuhi Elşən oğlu – əsgər

3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə

Rizvanov Səməndər Səməd oğlu – polkovnik-leytenant

Sadıqov Yaşar Füzuli oğlu – polkovnik-leytenant (ölümündən sonra)

Abuşov Bəhruz Zabid oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Alıyev Elçin Bayram oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Həsənov Elşad Paşa oğlu – mayor (ölümündən sonra)

İbadov Aqşin Nazim oğlu – mayor (ölümündən sonra)

Rzayev Qafur Elmir oğlu – mayor

İsmayılov Elçin Mübariz oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Şirəliyev Niyət İmran oğlu – kapitan (ölümündən sonra)

Abdullazadə Həsənağa Şakir oğlu – baş leytenant (ölümündən sonra)

Bağırov Oruc Hidayət oğlu – kiçik gizir

Zaxmayev Əfqan Musa oğlu – baş çavuş

Məmmədov Təbriz Şahbaz oğlu – kiçik çavuş

3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə

Pirizadə Müzəffər Ələsgər oğlu – general-mayor

Valehov Nicat Ağanəzər oğlu – polkovnik

Cabbarov Bəxtibar Səyyaf oğlu – polkovnik-leytenant

Əliyev Elmar Zamir oğlu – polkovnik-leytenant

Qasımov Azər Əlövsət oğlu – polkovnik-leytenant

Qasımov Rəşad Sahib oğlu – polkovnik-leytenant

Ağasiyev Rəşad Zeynal oğlu – kapitan.

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