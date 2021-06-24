Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçuları təltif edilib - SİYAHI

Prezident İlham Əliyev Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb.
"Report"un məlumatına görə, sərəncama əsasən Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün qorunub saxlanılmasında xüsusi xidmətlərinə, öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissə qarşısında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqləndiklərinə görə Müdafiə Nazirliyinin aşağıdakı hərbi qulluqçuları təltif ediliblər:
3-cü dərəcəli “Rəşadət” ordeni ilə
Tağıyev Nahid Sahib oğlu – kapitan
Abdullayev Nicat Azər oğlu – baş leytenant
Kazımlı Şəmsi Xalid oğlu – baş leytenant
Rəhimov Vüsal Əli oğlu – baş leytenant
Əsgərov Fərid Mehman oğlu – gizir
Xudaverdiyev Atabəy Daşqın oğlu – kiçik gizir
Şərifzadə Məhət Elçin oğlu – kiçik gizir
Sadıqov Vüsal Rəşid oğlu – kiçik çavuş
3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” ordeni ilə
Cavanşir Zaur Sabir oğlu – general-mayor
Seyidov Kənan Əlihüseyn oğlu – general-mayor
Axundov Elçin Həbib oğlu – polkovnik
Ələkbərov Rövşən İbrahim oğlu – polkovnik
İbrahimov Fərhad Azər oğlu – polkovnik
Məmmədov Xalid Valeh oğlu – polkovnik
Pirverdiyev Akif Səməndər oğlu – polkovnik
Xəlilov Həbib Nuru oğlu – 1-ci dərəcəli kapitan
Baxışov Səxavət Mamed oğlu – polkovnik-leytenant
Cabbarov Ramin Sabir oğlu – polkovnik-leytenant
Həbibov Rüfət Vahab oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Sadiq Tahir oğlu – polkovnik-leytenant
Nəsibov Rəsul Yusif oğlu – polkovnik-leytenant
Tinayev Rəşid Cuma oğlu – polkovnik-leytenant
Cəfərov Cəfər Eyvaz oğlu – mayor
Hüseynov Bayram Habil oğlu – kapitan
Fərhadlı Telman Arzu oğlu – baş leytenant
Quliyev Cabbar Rövşən oğlu – baş leytenant
Əliyev Emin İsa oğlu – baş gizir
Nəbiyev Xətai Gəray oğlu – kiçik gizir
Quliyev İlqar Cahangir oğlu – əsgər
“Vətən uğrunda” medalı ilə
Abbasov Qiyas Abbas oğlu – polkovnik
Ağabalayev Kamran Hacıəli oğlu – polkovnik
Abbasov İlham Fikrət oğlu – polkovnik-leytenant
Bodurov Tərlan Qurban oğlu – polkovnik-leytenant
Əhmədov Anar Əvəzxan oğlu – polkovnik-leytenant
Əliyev Əli Mikayıl oğlu – polkovnik-leytenant
Əzizov Ramin Ruslan oğlu – polkovnik-leytenant
İbişov Bayram Əhməd oğlu – polkovnik-leytenant
Piriyev Natiq Sədrəddin oğlu – polkovnik-leytenant
Şıxkərimov Samir Ramiz oğlu – polkovnik-leytenant
Xəlilov Elburus Xəzənağa oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Qədiməliyev Şahin Məhəmməd oğlu – ədliyyə polkovnik-leytenantı
Almuradov Emin Əlövsət oğlu – mayor
Cəbiyev Samir Cəmil oğlu – mayor
Əhmədov Rauf Ürfət oğlu – mayor
Əliyev Elnur Əkrəm oğlu – mayor
Əliyev Fərid Zakir oğlu – mayor
Hacıyev Şahmar Qabil oğlu – mayor
Məmmədov Aqil Salamat oğlu – mayor
Mitəlov Xəyal Elşad oğlu – mayor
Mustafayev İskəndər Osman oğlu – mayor
Paşayev Elməddin Ağakişi oğlu – mayor
Səfərov Elgün Elmar oğlu – mayor
Bayramov Bəhruz Vidadi oğlu – kapitan
Əbilov Sərdar Süleyman oğlu – kapitan
Ənvərli Sahil Əli oğlu – kapitan
Həsənov Elnur Elçin oğlu – kapitan
Həsənov Vüsal Həsən oğlu – kapitan
Qasımov Vüqar İlqar oğlu – kapitan
Rzabəyli Eltürk Əli oğlu – kapitan
Şahbazov Allahşükür Nizami oğlu – kapitan
Şirinov Kənan Dilqam oğlu – kapitan
Yəhyayev Yusif Sərvər oğlu – kapitan
Həsənov Qafur Camalədin oğlu – tibb xidməti kapitanı
Amaxanov Ramin Həsrət oğlu – baş leytenant
Bədəlov Sədi Feyruz oğlu – baş leytenant
Əhmədov Sadiq Yamən oğlu – baş leytenant
Məmmədzadə Ziya Abdulla oğlu – baş leytenant
Rzayev Orxan Ənvər oğlu – baş leytenant
Yunusov Dövlətbəy Mübariz oğlu – baş leytenant
Ələkbərov Daşqın Ələkbər oğlu – leytenant
Qafarov Kamil Elxan oğlu – leytenant
İsmayılov Ceyhun Salman oğlu – tibb xidməti leytenantı
Abdıyev Rahib Qurban oğlu – gizir
Bayramov Rəsul Hakverdi oğlu – gizir
Məmmədov Vasif Cahangir oğlu – gizir
Səfərli Rəşad Fəxrəddin oğlu – gizir
Soltanov Pərviz Mikayıl oğlu – gizir
Şahpələngov Anar Elşad oğlu – gizir
Allahverdiyev Elmin Tahir oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Rabil Əli oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Tural Rafiq oğlu – kiçik gizir
Novruzov Elvin Ayət oğlu – kiçik gizir
Rəhimov Samir Tahir oğlu – kiçik gizir
Səlimov Elvin İslam oğlu – kiçik gizir
Hacıyev Niyaməddin Söhbət oğlu – əsgər
Tarverdiyev Şəhruz Cümşüd oğlu – əsgər
“İgidliyə görə” medalı ilə
Ramazanov Nəsif Məmmədəli oğlu – polkovnik
Allahverdiyev Rafiq Süleyman oğlu – polkovnik-leytenant
Həsənov Elvin Asif oğlu – polkovnik-leytenant
Abdurəhmanov Bəhruz Aydın oğlu – mayor
Allahyarov Rasim Şaynalı oğlu – mayor
Sədirov Əsəd Əliağa oğlu – mayor
Muradov Bəhruz Dunyamalı oğlu – 3-cü dərəcəli kapitan
Ağayev Babək Mirzəbala oğlu – kapitan
Əliyev Ramil Qəzənfər oğlu – kapitan
Həsənov Tural Rza oğlu – kapitan
Hüseynov Məhərrəm Əmrullah oğlu – kapitan
İbrahimov Orxan Tahir oğlu – kapitan
Yusifov İlqar Ənvər oğlu – kapitan
Allahverdiyev Sübhan Eyvaz oğlu – baş leytenant
Cavadlı Kamal Xaləddin oğlu – baş leytenant
Əhmədov Gülağa Əli oğlu – baş leytenant
Əliyev İbrahim Orucəli oğlu – baş leytenant
Heydərov Sənan Qurbanəli oğlu – baş leytenant
Həmidli Həmid Əlisahib oğlu – baş leytenant
Hüseynov Səməd Vəzir oğlu – baş leytenant
İsayev Ramin Nürəddin oğlu – baş leytenant
Orxan Əbülfətoğlu – baş leytenant
Rüstəmov Cavid Allahyar oğlu – baş leytenant
Süleymanov Ramin Telman oğlu – baş leytenant
Vəliyev Fərid Azər oğlu – baş leytenant
Əhədli Ümidəli Şirvan oğlu – leytenant
Mustafayev İsmayıl Qasım oğlu – leytenant
Taroyev Toğrul Şahzadə oğlu – leytenant
Əmirov Elmin Asəf oğlu – baş gizir
Xanverdiyev İlkin Həzərxan oğlu – baş gizir
Bağırov Elvin Səfadət oğlu – gizir
Ələkbərov Turan Afər oğlu – gizir
Əlipaşayev Qinyaz Abdulla oğlu – gizir
Əliyev Rövşən Saleh oğlu – gizir
Əlizadə Röyal Seyidəli oğlu – gizir
Həsənov Asim Əhliman oğlu – gizir
Kərimov Azad Zakir oğlu – gizir
Məmmədov Aqşin Salam oğlu – gizir
Şirinov Yolçu Ağaşirin oğlu – gizir
Əhmədzadə Simral İzzət oğlu – kiçik gizir
Həsənov Nicat Mehman oğlu – kiçik gizir
Məmmədov Ruslan Fikrət oğlu – kiçik gizir
Ələsgərli Şöhrət Binnət oğlu – kiçik çavuş
Feyziyev Amil Qurban oğlu – əsgər
Həsənov Ağahüseyn Nəsimi oğlu – əsgər
Həsənov Kənan Vidadi oğlu – əsgər
İslamov İbrahim Mehman oğlu – əsgər
Qocayev Kamran Qədir oğlu – əsgər
“Cəsur döyüşçü” medalı ilə
Seyidli Mirfamil Azad oğlu – kapitan
Məmmədov Əfqan Məhəmməd oğlu – baş gizir
Hüseynov Pərvin Möhübbət oğlu – gizir
İbadov Şamxal Misirxan oğlu – gizir
Yolçuyev Taleh Yadigar oğlu – kiçik gizir
Ələkbərov Nazir Əli oğlu – əsgər
“Döyüşdə fərqlənməyə görə” medalı ilə
Abbasov Tariyel Maarif oğlu – gizir
Şahsuvarov Ramal Vəlixan oğlu – gizir
Həsənov Muraz Maxrəddin oğlu – kiçik gizir
“Hərbi xidmətlərə görə” medalı ilə
Orucov Bəkir Şirin oğlu – general-mayor
Poladov Namiq Qasım oğlu – general-mayor
Salahov Fizuli Zəbiş oğlu – general-mayor
Əhmədov Nəsib Vaqif oğlu – polkovnik
İmamaliyev Eldəniz Əsədulla oğlu – polkovnik
Kazımov Elnur Sadıq oğlu – polkovnik
Orucov Tofiq Miryusif oğlu – polkovnik
Rüstəmov Arif Nurəddin oğlu – polkovnik
Abdullayev Elşən Elmixan oğlu – polkovnik-leytenant
Hüseynov Səməd Rac oğlu – polkovnik-leytenant
Məmmədov Rüstəm Əziz oğlu – polkovnik-leytenant
Zeynalov Kamran Bəhman oğlu – polkovnik-leytenant
Veyisov İlkin Möhkəm oğlu – 2-ci dərəcəli kapitan
Əliyev Cavid Nazim oğlu – mayor
Əliyev Sadiq Nizami oğlu – mayor
Mədətov Emin Qasım oğlu – mayor
Məmmədov Bəhruz Həsən oğlu – mayor
Məmmədov Elməddin Fəxrəddin oğlu – mayor
Səfərov Rəfail Tapdıq oğlu – mayor
Şükürov Faiq Mirzəli oğlu – mayor
Zeynalov Zahir Səlamət oğlu – mayor
Novruzlu Sənan Əfsər oğlu – kapitan
Tahirov Tural Oktay oğlu – kapitan
Abdullayev İsmayıl Səməd oğlu – baş leytenant
Əlizadə Xalid Sultanəli oğlu – baş leytenant
Əsgərli Kamil Həsənqulu oğlu – baş leytenant
Qarayev Vasif Asif oğlu – baş leytenant
Əhmədov Ravil Abdulla oğlu – leytenant
İbrahimov Samir Əbülfəz oğlu – leytenant
Ağayev Telman Ağabala oğlu – baş gizir
Əhmədov Firuz Məzahir oğlu – baş gizir
Məmmədov Niyaməddin Camaləddin oğlu – baş gizir
Yusifov Qədir Nadir oğlu – baş gizir
Ələkbərov İlqar Ələkbər oğlu – gizir
Mahmudov Mehrac Şakir oğlu – gizir
Əhmədov Hafiz Saiq oğlu – kiçik çavuş
Bayramov Samir Abdusalam oğlu – əsgər
Dabaxov Rasim Rövşən oğlu – əsgər.