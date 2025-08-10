Haqqımızda

Xaçmazda çaqqallar kənd sakinlərinə hücum edib, yaralananlar var

Xaçmazda çaqqallar kənd sakinlərinə hücum edib, yaralananlar var Xaçmazda çaqqallar kənd sakinlərinə hücum edib.
Hadisə
10 avqust 2025 09:54
Xaçmazda çaqqallar kənd sakinlərinə hücum edib, yaralananlar var

Xaçmazda bir neçə çaqqal kənd sakinlərinə hücum edib.

"Report"un Şimal bürosunun məlumatına görə, hadisə Xaçmaz rayonunun Əhmədoba kəndində baş verib.

Çaqqallar həyətyanı sahəyə girərək bağda fındıq yığan 3 nəfəri dişləyib.

Belə ki, xəsarət alan kənd sakinləri - 1956-cı il təvəllüdlü V.Məmmədəliyeva, 1971-ci il təvəllüdlü İ.Hacıyev və 1971-ci il təvəllüdlü X.Quliyeva Xaçmaz Rayon Mərkəzi Xəstəxanasına çatdırılıblar.

Yaralılara ilkin tibbi yardım göstərilib, onlara quduzluq əleyhinə vaksin vurulub.

Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun
Rus versiyası Стая шакалов напала на людей в Хачмазе, есть пострадавшие

Bu bölməyə aid digər xəbərlər

Balaxanıda ağır qəza baş verib, sürücülər sıxılı vəziyyətdə qalıb
VideoBalaxanıda ağır qəza baş verib, sürücülər sıxılı vəziyyətdə qalıb
10 avqust 2025 10:48
İşğaldan azad edilən daha bir rayonda şiddətli yanğın başlayıb
İşğaldan azad edilən daha bir rayonda şiddətli yanğın başlayıb
9 avqust 2025 23:56
Tovuzda aşkarlanan meyitin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
Tovuzda aşkarlanan meyitin kimliyi məlum olub - YENİLƏNİB
9 avqust 2025 23:45
Şəmkirdə istixana yanıb
Şəmkirdə istixana yanıb
9 avqust 2025 23:23
Ağdamda güclü yanğın başlayıb
Ağdamda güclü yanğın başlayıb
9 avqust 2025 23:18
Qəbələdə yanğın törədən şəxslər müəyyən edilib
Qəbələdə yanğın törədən şəxslər müəyyən edilib
9 avqust 2025 22:58
Gəncədə mübahisə zəminində iki nəfər bıçaqlanıb
Gəncədə mübahisə zəminində iki nəfər bıçaqlanıb
9 avqust 2025 22:45
Tərtərdə it sahibini parçalayıb
Tərtərdə it sahibini parçalayıb
9 avqust 2025 20:05
Ağstafada avtomobil təmir sexinə çırpılıb, 3 nəfər xəsarət alıb
Ağstafada avtomobil təmir sexinə çırpılıb, 3 nəfər xəsarət alıb
9 avqust 2025 19:51
Abşeron rayonunda evlərdən oğurluqlar edən 3 şəxs saxlanılıb
Abşeron rayonunda evlərdən oğurluqlar edən 3 şəxs saxlanılıb
9 avqust 2025 18:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi