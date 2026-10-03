Tovuzda evdə yanğın olub, 42 yaşlı qadın ölüb
Hadisə
- 03 oktyabr, 2026
- 11:10
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Tovuz rayonu, Qovlar şəhəri, Xəqani küçəsində yaşayış evində yanğın baş verib.
Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.
Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Birmərtəbəli fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın söndürülüb.
Yanğın nəticəsində üçotaqlı evin bir otağında yataq dəsti və döşəmə yanıb. Hadisə nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Hüseynova Nüşabə Musa qızı vəfat edib.
Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub.
Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.
Son xəbərlər
00:17
Hakan Fidan: Məkkə Birgə Müdafiə Sazişi ilə bağlı işlər son mərhələdədirRegion
23:52
Çində mədəni su basıb, ölənlər varDigər ölkələr
23:37
Fransada anomal istilərin vurduğu ziyan 16 milyard avro qiymətləndirilirDigər ölkələr
23:25
Türkiyə və Pakistan hərbçiləri Səudiyyə Ərəbistanına yerləşdiriləcək – YENİLƏNİB-2Digər ölkələr
23:16
Foto
Video
Nərimanovda çoxmərtəbəli binada yanğın olub, sakinlər təxliyə edilibHadisə
23:07
Türkiyədə sərnişin təyyarəsində bomba xəbərdarlığı ilə bağlı 143 nəfər təxliyə edilibRegion
22:52
Abşeronda 3 gün əvvəl restoranda döyülən 32 yaşlı kişi bu gün ölübHadisə
22:43
Rəşad Nəbiyev: "İlham Əliyevin dünya çempionatının açılışında iştirakı cüdoya xüsusi önəmin göstəricisidir"Fərdi
22:19