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    Tovuzda evdə yanğın olub, 42 yaşlı qadın ölüb

    Hadisə
    • 03 oktyabr, 2026
    • 11:10
    Tovuzda evdə yanğın olub, 42 yaşlı qadın ölüb

    Tovuz rayonu, Qovlar şəhəri, Xəqani küçəsində yaşayış evində yanğın baş verib.

    Bu barədə "Report"a Fövqəladə Hallar Nazirliyindən (FHN) məlumat verilib.

    Bildirilib ki, əraziyə FHN-in Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin qüvvələri cəlb olunub. Birmərtəbəli fərdi yaşayış evində baş vermiş yanğın söndürülüb.

    Yanğın nəticəsində üçotaqlı evin bir otağında yataq dəsti və döşəmə yanıb. Hadisə nəticəsində 1984-cü il təvəllüdlü Hüseynova Nüşabə Musa qızı vəfat edib.

    Evin böyük hissəsi yanğından mühafizə olunub.

    Hadisə ilə əlaqədar müvafiq qurumlar tərəfindən araşdırma aparılır.

    Yanğın hadisəsi Fövqəladə Hallar Nazirliyi (FHN)
    В Товузе при пожаре в жилом доме погибла женщина
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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