В Товузе при пожаре в жилом доме погибла женщина
Происшествия
- 03 октября, 2026
- 11:17
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В городе Говлар Товузского района произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме.
Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание было оперативно ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны.
На месте происшествия было обнаружено тело Нушабы Муса гызы Гусейновой (1984 г.р.).
По факту ведется расследование.
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