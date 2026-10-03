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    В Товузе при пожаре в жилом доме погибла женщина

    Происшествия
    • 03 октября, 2026
    • 11:17
    В Товузе при пожаре в жилом доме погибла женщина

    В городе Говлар Товузского района произошел пожар в одноэтажном частном жилом доме.

    Как сообщили Report в МЧС Азербайджана, возгорание было оперативно ликвидировано силами Государственной службы пожарной охраны.

    На месте происшествия было обнаружено тело Нушабы Муса гызы Гусейновой (1984 г.р.).

    По факту ведется расследование.

    МЧС Азербайджана Пожар (возгорание) Товуз
    Tovuzda evdə yanğın olub, 42 yaşlı qadın ölüb
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