Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının vəzifəli şəxsinin məhkəməsi başlayıb
Hadisə
- 06 aprel, 2026
- 16:58
Silahlı Qüvvələrin Baş Klinik Hospitalının maddi texniki təminat bölməsinin rəisi polkovnik Azər Paşayev barəsində açılan cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi başlayıb.
"Report" xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən prosesdə ittiham aktı elan edilib.
İttihama münasibət bildirən Azər Paşayev özünü təqsirli bilib.
Məhkəmə prosesi aprelin 15-də davam edəcək.
Qeyd edək ki, Azər Paşayev barəsində həbs olmayan qətimkan tədbiri seçilib və hazırda sözügedən vəzifədə çalışır.
O, Cinayət Məcəlləsinin 312-1.1-ci (vəzifəli şəxsin qərarına qanunsuz təsir göstərmə - nüfuz alveri) maddəsi ilə ittiham olunur.
